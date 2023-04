Las Termas: Pole für Ducati-Neuling Alex Márquez

Nur Alex Márquez, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia wagten sich im Q2 bei schwierigen Verhältnissen auf Slick-Reifen auf die Strecke und wurden für die taktische Meisterleistung mit der ersten Startreihe belohnt.

Der Regen ließ pünktlich für die entscheidende Qualifying-Session der MotoGP-Asse nach, zu Beginn des 15-minütigen Q2 war die 4,806 km lange Strecke im Autódromo Termas de Río Hondo für Slicks aber noch zu nass. Auf Regenreifen setzte gleich in seiner zweiten Runde Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco in 1:46,834 min die Richtzeit.

In den finalen fünf Minuten wagten Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia den Wechsel auf Slick-Reifen. Ihr neuer Ducati-Markenkollege Alex Márquez zog nach.

Es war dann zunächst Yamaha-Werkfahrer Franco Morbidelli, der zwei Minuten vor Schluss noch auf Regenreifen in 1:45,982 min die Spitze übernahm. In der letzten Runde wurden die mutigen Ducati-Piloten aber noch belohnt: Pole für Alex Márquez vor Bezzecchi und Bagnaia.

Für den jüngeren Márquez, der den Umweg über Q1 genommen hatte, ist es die erste Pole-Position in der Königklasse. «Q1 war so schwierig mit den Regenreifen, aber für Slicks war es zu nass», schilderte der Spanier im Parc Fermé. «Ich habe dann in der vorletzten Kurve einen Fehler gemacht, als ich versucht habe, Mir zu überholen. In dem Moment habe ich befürchtet, vielleicht nicht ins Q2 einzuziehen. Zum Glück habe ich es geschafft, ich hatte dann aber noch das Problem mit dem Feuer am Bike. Es war also nicht einfach, wenn man für Q2 bei solchen Verhältnissen nur ein Motorrad zur Verfügung hat.»

«Ich habe aber mein Bestes versucht, zunächst auf Regenreifen», fuhr Alex Márquez fort. «Als ich an die Box gekommen bin, war die Zeit knapp, um die Reifen zu wechseln und alles anzupassen. Wir haben dann einfach auf Slicks gewechselt, das Set-up für nasse Verhältnisse aber beibehalten – und es hat funktioniert. Ich bin sehr glücklich und freue mich auf den Sprint und das Rennen», schob der Pole-Setter mit einem breiten Lächeln nach.

Zur Erinnerung: Der Sprint über zwölf Runden beginnt für Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz um 20 Uhr und damit zur besten Sendezeit.

MotoGP-Ergebnis Q2, Las Termas (1.4.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:43,881 min

2. Bezzecchi, Ducati, 1:44,053 min, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:44,739, + 0,858

4. Morbidelli, Yamaha, 1:45,982, + 2,101

5. Viñales, Aprilia, 1:46,236, + 2,355

6. Zarco, Ducati, 1:46,463, + 2,582

7. Marini, Ducati, 1:46,588, + 2,707

8. Martin, Ducati, 1:46,635, + 2,754

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,878, + 2,997

10. Quartararo, Yamaha, 1:47,122, + 3,241

11. Nakagami, Honda, 1:48,209, + 4,328

12. Rins, Honda, 1:48,694, + 4,813



Die weitere Startaufstellung:

13. Raúl Fernández, Aprilia, 1:47,420 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,456

15. Brad Binder, KTM, 1:47,511

16. Miller, KTM, 1:47,671

17. Augusto Fernández, KTM, 1:48,420

18. Mir, Honda, 1:48,585