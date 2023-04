Brad Binder (KTM/1.): «Dieser Sieg kam unerwartet»

Nach dem 15. Startplatz hat niemand im Red Bull KTM-Team an die Möglichkeit eines Siegs von Brad Binder geglaubt. Aber der Südafrikaner riskierte viel und behielt im Finish die Nerven.

Brad Binder gelang sein dritter MotoGP-WM-Laufsieg nach Brünn 2020 und Spielberg 2021, er verbesserte sich in der Fahrer-WM auf den erstaunlichen vierten Platz und überrumpelte die Gegner reihenweise, nachdem er vom 15. Startplatz losgesprintet war.

«Ja, das war heute ein bisschen eine Überraschung, nicht nur für mich, sondern auch für mein Team», gestand der Südafrikaner. «Ich wusste schon von Portimão, dass unsere Starts sehr gut sind. ich hatte eine sehr guten ‘launch’ von der Startlinie und habe dann in den ersten drei, vier Kurven viel riskiert. ich habe mich angestrengt, um glich so viele Plätze wie möglich wettzumachen. Als ich dann gesehen habe, dass ich an dritter oder vierter Position liege, habe ich meinen Kopf geschüttelt und mich gefragt, ob das den Tatsachen entspricht. Aber ich habe ich dann davon überzeugt… Ich bin jetzt super happy mit dem Art und Weise, wie alles gelaufen ist. Mein Team hat mein Motorrad nach dem Freitag-Training komplett umgebaut, ich habe mich deshalb sooo viel komfortabler gefühlt. ich hatte viel mehr Grip. Ich kann meinen Jungs gar nicht genug danken für die meisterhafte Arbeit, die sie geleistet haben.»

«Jetzt geht es darum, auch morgen weiterzukämpfen und zu versuchen, den heutigen Auftritt zu wiederholen, aber ich muss wieder vom 15. Startplatz losfahren. Wie auch immer. Ich bin sehr froh, wieder ein Rennen gewonnen zu haben, das ist eine Weile he und das ist mir im Vorjahr nie gelungen. Und ja, der Sieg ist ein bisschen unerwartet passiert.»

Mooney VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi setzte Binder in der letzten Runde stark unter Druck. Der Red Bull KTM-Werkspilot durfte sich im vierten und letzten Sektor nicht den kleinsten Fehler leisten.

«Ja, ich sah vor der letzten Runden ‘plus 0,5 sec’ auf meiner Boxentafel. Deshalb bin ich ziemlich ‘gechilled’ in die letzten Runde gestartet», lachte Brad. «Aber am Ende der Gegengeraden habe ich ein Bike unmittelbar neben mir gehört. Ich dachte: ‘Shit!’ Ich wusste, ich muss jetzt die Ideallinie blockieren und bin dann die ganze letzte Runde die kürzeste Linie um die Strecke gefahren. Ich wusste, wenn mich jetzt jemand überholen will, muss er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und als ich die Ziellinie überquert habe, war ich sprachlos. Ich habe mir nicht vorstellen, dass heute so etwas passieren würde. Nicht vom 15. Platz am Grid. Das ist irreal. Ganz sicher!»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo, Yamaha, + 3,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.