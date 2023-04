Maverick Viñales: «7 Kollisionen in erster Runde»

Obwohl Aprilia den Speed der ersten Trainings in der Qualifikation nicht ganz umsetzen konnte, war Maverick Viñales nach dem Sprint beim GP Argentinien mit sich, der Welt und dem siebten Rang zufrieden.

«Ich habe alles gegeben und das maximal Mögliche herausgeholt», kommentierte Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales (28) seinen siebten Schlussrang im Sprint auf dem Autódromo Termas de Río Hondo. «Nein, ich bin nicht enttäuscht, die GP-RS 23 lief gut. Die grössten Probleme hatte ich in der Startrunde, in der ich mindestens sieben Berührungen mit den Kollegen hatte. Es ist haarsträubend, wie da gefahren wird. Man lässt ein kleines Loch offen und zwei Gegner pfeifen vorbei.»

Bei einer dieser Berührungen in der Startphase verlor Mavericks Maschine dann prompt ein Winglet: «Ich kann nicht beurteilen, wie gross der Nachteil dadurch war. Aber das Fahrverhalten war danach definitiv etwas beeinträchtigt. Ich werden aber erst morgen beim Rennen sehen, wie sich die Aprilia mit intakter Aerodynamik verhält.»

«Der Sprint war noch viel anstrengender als erwartet. Nicht physisch, aber es ist ein Riesenstress, wenn innerhalb von nur zwölf Runden jeder seine Punkte holen will. Ich war mit meiner Pace zufrieden. Ich hatte auch den Speed, um in der Spitzengruppe mitzufahren.»

Für das Rennen am Sonntag sieht der Moto3-Weltmeister von 2013 eine völlig andere Ausgangslage und Aufgabenstellung. «Für das Rennen vom Sonntag sind wir vorbereitet. Wir haben eine gute Strategie und ich glaube, dass die Aprilia über die lange Renndistanz besser mit dem Hinterreifen umgeht als die Bikes der meisten anderen Hersteller.»

Die Hoffnung den in den ersten Trainings-Sessions in Termas de Rio Hondo gezeigten Speed wieder auf der Strecke zu zeigen, bleibt also erhalten.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1. April):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet

* mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.