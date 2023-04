Noch ein Tiefschlag: Joan Mir verpasst Argentinien-GP

Nach den Reinfällen mit Jorge Lorenzo und Pol Espargaró erlebt Repsol-Honda jetzt auch mit Joan Mir einige Rückschläge.

Joan Mir stürzte gestern im Sprintrennen in Termas de Rio Hondo schon in der ersten Runde in Turn 7 und konnte den Wettkampf nicht fortsetzen. Jetzt meldete die Honda Racing Corporation: Der Neuzugang wird dem heutigen Rennen wegen seiner Verletzungen vom Samstag fernbleiben.

Joan Mir musste Sonntagfrüh zu einem Medical Check erscheinen und wurde dann von MotoGP Medical Director Dr. Ángel Charte für «unfit to race» erklärt. Er will in zwei Wochen in Austin/Texas wieder an den Start gehen.

Da auch Marc Marquez verletzt ist, wird kein Repsol-Honda-Fahrer am Start stehen, das Feld schrumpft somit auf 17 Teilnehmer.

Joan Mir, der MotoGP-Weltmeister 2020 auf Suzuki, hat am ganzen Körper schwere Prellungen erlitten. Nach einem CT-Scan und Ultraschall-Untersuchungen im Hospital Santiago del Estero wurden auch heftige Rückenprellungen diagnostiziert. Außerdem berichtete Joan Mir von fortgesetzter Übelkeit und von Schwindelgefühlen.

Joan Mir wird so rasch wie möglich nach Europa zurückkehren und sich daheim auf den Texas-GP vorbereiten.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet



* mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.