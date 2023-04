Maverick Viñales (12.): «Ich bin nicht beunruhigt»

Am ersten Trainingstag des GP Argentinien verblüfften die Werks-Aprilia mit Bestzeiten, welche bei den Gegnern für offene Münder sorgten. Doch bei schlechterem Wetter war es mit der Herrlichkeit rasch vorbei.

Im Rennen auf dem Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo war Maverick Viñales (28) als Zwölfter bester Aprilia-Reiter. Doch er war wie seine Markenkollegen weit entfernt von der erwarteten Top-Position, welche sich nach den brillanten Rundenzeiten in den freitäglichen (trockenen) Sessions angedeutet hatte.

«Wir haben mit diesem Bike überhaupt keine Erfahrung und damit auch keine Daten, wenn es nass ist. Warum wir derartige Probleme hatten, ist mir jetzt auch noch nicht klar. Das müssen wir mit den Technikern analysieren. Das Einzige, was ich sagen kann: das Bike wollte nicht vorwärts marschieren. Absolut null Grip.»

Wer nun aber denkt, dass beim Katalanen aus der Provinz Girona nach dem Rennen der grosse Frust ausgebrochen wäre, sah sich getäuscht. «Ich bin und bleibe ganz ruhig. Ich weiss ganz genau. Unsere Zeit wird kommen.»

Natürlich habe Viñales ein solch mieses Wetter noch nie erlebt. Und natürlich half ihm die frühe Kollision mit Brad Binder oder ein völlig beschlagenes Visier auch nicht entscheidend, auf Touren zu kommen. «Im Warm-Up vor dem Rennen fiel mir schon auf, wie bescheiden die Traktion war. Aber da dachte ich noch, aha, kalter Reifen, das wird im Rennen dann schon besser. Aber ich habe mich gewaltig getäuscht.»

«Was soll’s. Es ist das zweite Rennen. Alle Hersteller und alle Teams arbeiten noch an ihren Motorrädern. Die Basis stimmt und im Trockenen lief die RS-GP23 ja fantastisch», tröstete sich Viñales im Hinblick auf den «Red Bull Grand Prix of The Americas» in in Austin/Texas zwei Wochen.

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.