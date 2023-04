Crew-Chief über Bezzecchi: «Hat viel von Rossi»

Matteo Flamigni war lange Daten-Ingenieur von Valentino Rossi, seit 2022 ist er der Crew-Chief von Argentinien-Sieger Marco Bezzecchi. Er weiss: Der 24-Jährige aus Rimini erinnert in vielerlei Hinsicht an den Superstar.

18 Jahre lang arbeitete Matteo Flamigni als Daten-Ingenieur mit Valentino Rossi zusammen. Im vergangenen Jahr schlug er als Crew-Chief von Marco Bezzecchi ein neues Karriere-Kapitel auf. Im Gespräch mit dem Kollegen von «GPOne.com» sagt er zu seiner Arbeit mit dem jungen Italiener: «Ich sagte mir, dass ich immer als Vales Daten-Ingenieur angesehen werde, deshalb dachte ich, dass ich. nun etwas anderes mit einem anderen Fahrer tun und damit ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen will.»

Die Arbeit mit Bezzecchi, der 2022 seine Rookie-Saison in der WM-Königsklasse bestritt, gestaltete sich von Anfang an einfach, wie Flamigni erklärt: «Als wir anfingen zusammenzuarbeiten, fand ich einen Rennfahrer, der schnell lernt, viel zuhört, sehr bescheiden ist und das Gelernte in die Praxis umsetzt. Darüber bin ich sehr glücklich, denn unabhängig von den Ergebnissen bin ich am meisten stolz darauf, dass ich das, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, weitergeben kann.»

Der Argentinien-Sieger sein ein Schwamm, der alles in sich aufsagt, beschrieb Flamigni, und erklärte: «Von Vale habe ich viele Informationen erhalten, er hat mir eine Methode, eine Einstellung, eine Herangehensweise an den Rennsport vermittelt, die ein Lebensstil ist.» Die Mooney VR46 Ducati-Mannschaft sei froh, diesen Lebensstil und die Lehren des neunfachen Champions wiederzuentdecken.»

«Bezzecchi hat viel von Rossi: Er ist ein unkomplizierter und sehr netter Kerl, man kommt gut mit ihm aus. Bei der Arbeit ist er extrem konzentriert, zielstrebig und pingelig. Wie Vale achtet er sehr auf die Telemetrie und vergleicht sich mit anderen Fahrern. Er lässt keine Gelegenheit aus, um sich Kurve für Kurve zu verbessern, um die perfekte Runde zu fahren, das ist es, was er mit Vale gemeinsam hat.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.