Yamaha: Morbidelli hat Vorzug gegenüber Razgatlioglu

Bei dem MotoGP-Test in Jerez haben die Yamaha-Chefs mit Toprak Razgatlioglu nicht über 2024 gesprochen. Jetzt zeichnet sich ab, dass Franco Morbidelli weiter neben Fabio Quartararo fahren könnte.

Toprak Razgatlioglu ist einer der wenigen Superbike-Piloten, über die auch im MotoGP-Paddock intensiv gesprochen wird. Der Yamaha-Vertrag mit dem Türken läuft am Ende der Superbike-WM 2023 aus, danach ist der 26-Jährige offen für andere Hersteller. Der Weltmeister von 2021 hatte kürzlich exklusiv gegenüber SPEEDWEEK.com öffentlich gemacht, dass er für 2024 den Wechsel in die MotoGP bevorzugen würde.

Um einen Platz in einem Werksteam zu bekommen, rechnet sich Razgatlioglu die größten Chancen jedoch bei Yamaha aus, zumal dort der Platz neben Fabio Quartararo zur Disposition steht. Denn während der Franzose einen MotoGP-Vertrag bis einschließlich 2024 hat, endet der von Franco Morbidelli in diesem Jahr.

Es ist klar: Yamaha möchte ein Kaliber wie Razgatlioglu ungern an ein anderes Werk verlieren. Deshalb ermöglichte Yamaha dem 33-fachen Laufsieger am Montag und Dienstag dieser Woche auf dem Circuito de Jerez einen zweiten MotoGP-Test; im Vorjahr war er bereits in Aragón unterwegs.

«Für uns war der Test eine gute Gelegenheit zu sehen, welches Potenzial Toprak in der MotoGP in Zukunft haben könnte. Er hat sein Interesse zum Ausdruck gebracht, was normal ist – jeder Rennfahrer will eines Tages wissen, wie er sich in der Königsklasse schlagen würde», sagte Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha MotoGP Factory, gegenüber motogp.com.

Razgatlioglu ist für den Engländer jedoch nicht der einzige Anwärter für 2024. «Ein Yamaha-Kundenteam im nächsten Jahr ist unwahrscheinlich. Wir würden gerne schnellstmöglich vier M1 in der Startaufstellung sehen, aber das ist für nächstes Jahr aus verschiedenen Gründen schwierig. Natürlich sind wir mit dem Factory-Team am Start, wo der Vertrag von Franco Ende 2023 ausläuft», erklärte Jarvis. «Das ideale Szenario für uns wäre, wenn er seine Performance wie zuletzt fortsetzen kann. Wenn er weiter gut abschneidet, ist das für uns perfekt, weil wir zwei schnelle Fahrer benötigen, und es würde ihm automatisch Kontinuität mit uns garantieren. Unsere erste Option ist, mit Franky weiterzumachen. Für den Fall, dass diese Option nicht klappt, schauen wir uns um. Deshalb haben wir den Test mit Toprak Razgatlioglu ermöglicht. Ich hoffe aber für ihn und für uns, dass Franky wie zuletzt weitermachen wird.»

«Morbido», der Moto2-Weltmeister von 2017 und MotoGP-Vizeweltmeister von 2020, hat nach einer langen Durststrecke zuletzt mit zwei vierten Plätzen im Argentinien-GP geglänzt.

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.