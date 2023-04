Alex Rins (2.): Jubel nach dem ersten Honda-Podest

Der LCR-Honda-Neuzugang Alex Rins sorgte in Texas für die große Überraschung und drang mit Platz 2 mutig in die europäische Phalanx von Ducati, Aprilia und KTM ein.

Mit dem starken zweiten Platz und einer makellosen Vostellung im 10-Runden-Sprint am Samstag um 15 Uhr Ortszeit gelangen Alex Rins aus dem LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello heute auf dem Circuit of The Americas (COTA) der erste Podestplatz seit dem Wechsel von Suzuki zu Honda. Rins, der in Texas bereits in allen drei Klassen GP-Siege errungen hat, verlor nur 2,5 Sekunden auf Sieger Pecco Bagnaia, der in der WM nur noch einen Punkt hinter Leader Bezzecchi liegt.

«Wir hatten jetzt im Sprint Race andere Bedingungen als in den anderen Trainingssessions», erklärte Rins, der 2022 auf der Suzuki zwei der letzten drei WM-Rennen in Phillip Island und Sepang gewonnen hat und Honda den ersten Podestplatz seit Platz 2 von Marc Márquez beim Australien-GP im Oktober 2022 beschert hat. «Es war viel wärmer und sonniger, deshalb war die Elektronik nicht perfekt eingestellt. Ich musste also bei der Traction Control selbst mehr in die Hand nehmen als dieses elektronische System. Aber ich beschwere mich nicht, sondern bin unendlich glücklich. Ich freue mich für meine Mannschaft, für mein Team.»

Beim Langdistanz-Rennen am Sonntag geht es über 20 statt zehn Runden auf der 5,5 km langen Piste mit den 20 Kurven, die dem Fahrer keine Verschnaufpause gibt. «Ja, richtig, am Sonntag geht es über 20 Runden. Wir müssen konzentriert bleiben und eventuell das Set-up optimieren. Wir werden noch einmal 100 Prozent geben.»

Und wie waren die Streckenverhältnisse im Sprint? «Ich habe den Soft-Hinterreifen zerstört», schilderte Alex Rins, der in den zwei kleinen WM-Klassen nie Weltmeister wurde. «Es war schwierig, das Bike abzubremsen, das Vorderrad hat oft blockiert. Aber wir haben den Podestplatz ins Ziel gebracht…»