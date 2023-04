Jorge Martin (Ducati/3.): «Brauche ein gutes Dinner!»

Der spanische Prima-Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin kämpfte sich mit körperlichen Problemen aus dem Mittelfeld durch das Sprint-Rennen und konnte sich am Ende sogar über P3 freuen.

Jorge Martin durfte sich besonders freuen nach dem Sprint-Rennen am Samstagabend in Austin. Der Spanier aus dem Prima-Pramac-Ducati-Team ist an Grippe erkrankt, war nur als Zwölfter ins Sprint-Rennen gegangen und stand am Ende als Dritter sensationell auf dem Treppchen.

Der «Martinator» konnte im Finish zudem noch den extrem aufsässigen Landsmann Aleix Espargaró mit der Werks-Aprilia hinter sich lassen und dessen Attacke vor dem Ziel erfolgreich kontern. «Ich habe alles gegeben, das könnt ihr mir wirklich glauben. Ich konnte eigentlich nach drei oder vier Runden nicht mehr atmen», schilderte der Moto3-Weltmeister von 2018.

Dabei war Martin im Q2 innerhalb von 15 Minuten zwei Mal zu Boden gegangen und hatte damit alle Chancen verpasst, eine gute Startposition zu erkämpfen. Martin beschreibt: «Es war wirklich hart, die Pace der Jungs zu halten.»

«Ich wusste, dass Aleix schneller war. Ich habe deshalb an den wichtigen Stellen die Lücken ein wenig geschlossen. Ich wusste auch, dass er es an dieser Stelle versuchen würde, habe meine Position verteidigt und ein wenig härter gebremst. Es war dann ein gutes Manöver, ich habe meine Erfahrung genutzt.»

Zur körperlichen Verfassung sagte der Spanier: «Ich hoffe, dass mein Zustand am Sonntag besser wird, denn heute hatte ich wirklich Probleme.»

Und er setzte noch mit einem Augenzwinkern nach: «Ich denke, ich brauche jetzt ein gutes Abendessen, um für das lange Rennen die Kraft zurück zu bekommen.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.