Austin Q2: Bagnaia auf Pole, Rins auf Startplatz 2!

Pecco Bagnaia: Auf Pole für den «Red Bull Grand Prix of The Americas»

In einem turbulenten Qualifying behielt Ducati-Star Pecco Bagnaia die Nerven und stürmte im Finish auf die Pole-Position. Alex Rins auf der LCR-Honda und Luca Marini aus dem Mooney VR46 Racing Team komplettieren Reihe 1.

Mit Jorge Martin stützte der Schnellste des Freitags schon in der Anfangsphase des Q2 nach einem roten ersten Sektor in Kurve 7. Der kränkelnde Pramac-Ducati-Jungstar musste erst zurück an die Box, um seine zweite GP23 abzuholen, und verlor dabei viel Zeit.

Besser begann die 15-minütige Session für seine Markenkollegen Francesco «Pecco» Bagnaia und Alex Márquez, die mit der exakt selben Rundenzeit, einer 2:02,242 min, den ersten Run auf den Plätzen 1 und 2 beendeten.

Als es in die entscheidenden Zeitenjagden ging, versuchte Bagnaia vergeblich Alex Márquez abzuschütteln. Auch Luca Marini hängte sich an, auf der Out-Lap wurde fleißig gebummelt.

Dann wurde es turbulent: Red Bull-KTM-Neuzugang Jack Miller stürzte in Kurve 1, nachdem er zuvor am Samstag schon im freien Training ausgerutscht war. Martin legte in Kurve 2 seinen zweiten Sturz in derselben Session nach.

Alex Rins dagegen hielt sich von den taktischen Spielchen und den gelben Flaggen fern und stürmte in 2:02,052 min zwischenzeitlich sogar auf Platz 1, während sein LCR-Vorgänger Alex Márquez in Kurve 15 stürzte.

Im Finish entriss Bagnaia Rins die Pole-Position aber noch. Der Weltmeister sorgte in 2:01,892 min auch für einen All-Time-Lap-Record auf dem COTA. Marini profitierte von der Referenz und schob sich noch in die erste Startreihe, obwohl ihm nach einem Sturz im Training nur seine ungeliebte zweite GP22 zur Verfügung stand.

Miller stürzte am Ende auch noch in Kurve 14. Damit wartet auf einige Teams viel Arbeit, ehe in rund drei Stunden erstmals an diesem Wochenende die Ampel ausgeht.

Zur Erinnerung: Der MotoGP-Sprint beginnt mitteleuropäischer Zeit um 22 Uhr, dank Stefan Bradl und Jonas Folger (Startplätze 21 und 22) erstmals mit zwei Deutschen am Start.

MotoGP-Ergebnis Q2, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 2:01,892 min

2. Rins, Honda, 2:02,052 min, + 0,160 sec

3. Marini, Ducati, 2:02,181, + 0,289

4. Alex Márquez, Ducati, 2:02,242, + 0,350

5. Bezzecchi, Ducati, 2:02,268, + 0,376

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:02,539, + 0,647

7. Quartararo, Yamaha, 2:02,749, + 0,857

8. Viñales, Aprilia, 2:02,882, + 0,990

9. Zarco, Ducati, 2:03,062, + 1,170

10. Miller, KTM, 2:03,084, + 1,192

11. Brad Binder, KTM, 2:03,107, + 1,215

12. Martin, Ducati, 2:03,292, + 1,400



Die weitere Startaufstellung:

13. Mir, Honda, 2:02,743 min

14. Morbidelli, Yamaha, 2:02,950

15. Oliveira, Aprilia, 2:03,065

16. Di Giannantonio, Ducati, 2:03,350

17. Nakagami, Honda, 2:03,403

18. Pirro, Ducati, 2:03,452

19. Raúl Fernández, Aprilia, 2:03,527

20. Augusto Fernández, KTM, 2:03,798

21. Bradl, Honda, 2:03,907

22. Folger, KTM, 2:07,597