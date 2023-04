Joan Mir (12.) frustriert: Kein Feeling mit der Honda

Schlechtes Gefühl, zögerlicher Fahrstil, schwaches Ergebnis: Joan Mir gewann dem Sprintrennen vor allem die Erkenntnis ab, wieviel Arbeit vor ihm und dem Repsol-Honda-Werksteam liegt.

An den ersten beiden Tagen des Texas-GP-Wochenendes lief wenig nach Plan für Joan Mir. Erst verpasste der Spanier die erhoffte Teilnahme am Qualifying 2 und musste mit Startplatz 13 vorlieb nehmen. Dann kam das Sprintrennen, in dem er als 12. von der ersten Runde zurückkehrte und eher noch weiter zurückfiel als Vorwärtsdrang zeigte. Beim Zieleinlauf war er abermals Zwölfter – trotz der Stürze von Alex Márquez und Fabio Quartararo.

«Ich bin sehr frustriert», ließ der Weltmeister von 2020 wissen. «Ich bin außerstande, so zu fahren, wie ich fahren will und meine Stärken auszuspielen. Deshalb sieht es so düster aus.»

Immerhin, schlechter werde es nicht kommen, er schaue nach vorn und werde sich aus dieser Situation befreien, kündigte Joan Mir an.

Doch der Stachel der Niederlage, vor allem in Anbetracht des phänomenalen zweiten Rangs von Alex Rins auf der LCR-Kundenmaschine, war schmerzhaft und steckte tief. «Letztes Jahr fuhren Alex und ich mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau», erinnerte er an die Suzuki-Zeiten des spanischen Fahrer-Duos. «Es ist kein Geheimnis, dass ihm die Strecke hier in Austin sehr gefällt und dass er hier schon immer schnell war. Aber es hilft mir wenig, mich mit ihm zu vergleichen. Klar, wir können die Daten am Computer übereinanderlegen und herausfinden, in welchen Kurven er schneller ist, und vielleicht gibt das mir hier und dort einen kleinen Impuls. Doch statt nach anderen zu schielen, muss ich in den Spiegel schauen und herausfinden, was ich brauche, um das richtige Gefühl zu finden und insgesamt schneller zu werden. Wenn du dich nicht besonders gut fühlst, fährst du auch schlecht, und solche Ergebnisse sind die Konsequenz.»

Die Hitze im Rennen habe alle Schwachpunkte schonungslos aufgedeckt, schilderte Mir weiter. «Unter solch schwierigen Bedingungen, dazu mit einer rutschigen Piste, musst du das Bike noch mehr kontrollieren, musst du noch präziser mit dem Gas umgehen und beim Bremsen enorm aufpassen, das Vorderrad nicht zu überlasten. Alles, was uns sowieso schon nicht optimal von der Hand läuft, wirkt sich bei solchen Verhältnissen noch schlimmer aus.»

Die Sturzfolgen von Argentinien hätten mit der mageren Ausbeute nichts zu tun, merkte der Honda-Werkspilot an. «In den ersten zwei Runden von jeder Session spüre ich den Knöchel noch ein bisschen, dann ist alles okay. Das einzige Manko ist, dass ich nicht so hart wie gewohnt trainieren konnte», erklärte Mir. «Doch wir müssen weiter an meiner Position auf dem Motorrad arbeiten, denn die Ergonomie ist nicht korrekt für meine Fahrweise. Außerdem müssen wir einen Weg finden, damit das Motorrad besser, kontrollierbarer am Gas hängt. Das Motorrad hat Potenzial, das habe ich von Anfang an gesagt, und es zeigt sich immer wieder aufs Neue, mit einem Fahrer auf der einen Strecke, mit einem anderen auf der nächsten. In Portimão war ich ein paar Runden lang konkurrenzfähig. Hier ist es Alex, der schnell ist!»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.