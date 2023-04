Marc Márquez vor Comeback: Bleibt er risikofreudig?

Nach der Kollision in Portimão: Marc Márquez und Miguel Oliveira verletzt am Boden

In der WM-Tabelle ist Marc Márquez durch den Sturz in Portimão und die folgenden Zwangspause aussichtslos zurückgefallen. «Eine Zielankunft wäre wichtig für Marc», meint Stefan Bradl.

Repsol-Honda hat die Teilnahme von Marc Márquez beim Jerez-GP am kommenden Wochenende noch nicht bestätigt. Stefan Bradl geht allerdings davon aus, dass Marc Márquez beim GP von Spanien fünf Wochen nach dem Mittelhandknochenbruch von Portimão (26. März) in Jerez sein Comeback geben wird. «Meine Wildcard ist genannt, und ich gehe davon aus, dass ich auch als Wildcard-Fahrer am Start stehen werde», hält der 33-jährige Bayer fest.

Ob Marc Márquez bei seiner Rückkehr einen «double long lap»-Penalty absolvieren muss oder ob dieser wegen des Formfehlers der FIM-Stewards verfällt, ist noch fraglich. Die Funktionäre um Ex-Weltmeister Freddie Spencer hatten die Strafe konkret für den GP von Argentinien ausgesprochen. Dort fehlte der Repsol-Honda-Star jedoch, weil der gebrochene erste Mittelhandknochen an der rechten Hand operiert werden musste. Nach einem Einspruch von Repsol-Honda entscheidet jetzt der Appeal Court der FIM.

Was erwartet Stefan Bradl vom sechsfachen MotoGP-Weltmeister bei den nächsten Rennen? Wird er seine Herangehensweise ändern?

«Es ist klar, dass sich Marc beim GP von Spanien mit Platz 8 oder 12 nicht zufriedengeben wird», ist Bradl überzeugt. «Er war in Portugal sehr risikofreudig, dadurch ist ihm die Pole-Position und der dritte Platz im Sprint gelungen. Er hat jetzt bei den ersten drei Sonntags-Rennen nicht gepunktet und bei zwei Grand Prix aussetzen müssen. Eine Zielankunft wäre wichtig, für ihn, für das Team und allgemein. Es wäre wichtig, dass er Erfahrung sammelt und seine Schlagkraft schrittweise und langsam aufbaut.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.