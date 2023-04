Jonas Folger vor Jerez-GP: «Gute Erinnerungen»

Jonas Folger ist für das GASGAS Factory Racing Tech3 Team als Espargaró-Ersatzmann in Jerez beim Grand Prix am Wochenende und dem anschließenden Montag-Test im Einsatz.

«Es wird natürlich auch in Jerez schwer werden, aber der Abstand wird dort keine vier Sekunden groß sein», meinte Jonas Folger nach seinem ersten MotoGP-Rennwochenende auf der RC16 von Pol Espargaró auf dem anspruchsvollen Circuit of The Americas.

Zur Erinnerungen: In einem turbulenten MotoGP-Rennen über 20 Runden blieb der deutsche Rückkehrer am Rennsonntag in Texas auf seinem Motorrad sitzen und sammelte als Zwölfter vier Punkte, wenn auch mit 1:08 min Rückstand auf den siegreichen Alex Rins (Honda).

Während sich Espargaró weiter von den Nachwirkungen seines schweren Portimão-Sturzes erholt, wird der 29-jährige Bayer auch am kommenden Wochenende beim Spanien-GP als Ersatzmann agieren. «Nach Texas verfügen wir jetzt über ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Bike und dem Team, deshalb gehe ich zuversichtlich in das Jerez-Wochenende», unterstrich Jonas, der auf dem Circuito de Jerez 2015 den Moto2-GP gewann. Zuvor stand er in der kleinsten WM-Klasse 2011 als Zweiter auf dem Podest. In der MotoGP war er dort 2017 auf der Tech3-Yamaha Achter.

«Ich kenne die Strecke gut und habe auch gute Erinnerungen daran, darunter einen Moto2-Sieg und einen Podestplatz in der 125er-Klasse. Jerez ist definitiv eine meiner Lieblingsstrecken, deswegen freue ich mich darauf, dort wieder mit dem Team und mehr Vertrauen Rennen zu fahren. Hoffentlich können wir ein gutes Ergebnis erreichen», so Folger.

Teammanager Nicolas Goyon ergänzte: «Jonas hat bei seinem Comeback in Austin stark gepunktet, wir wollen in diese Richtung weitermachen. Er wird dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team auch helfen, das Motorrad zu entwickeln, und mit uns den Jerez-Test am Montag, 1. Mai bestreiten.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.