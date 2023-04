Dani Pedrosa (3./KTM): «Wirklich völlig unerwartet!»

Wer bei der Wildcard-Nennung des MotoGP-Veteranen Dani Pedrosa auf einen reinen Testeinsatz in Jerez spekuliert hatte, kennt den KTM-Altmeister und Testfahrer Dani Pedrosa offenbar schlecht.

Er gilt als einer der wichtigsten Baumeister der Entwicklung der Red Bull KTM RC16. Dani Pedrosa (37) hält sich mit seiner introvertierten Art gerne im Hintergrund. Doch am ersten Trainingstag beim GP von Spanien in Jerez de la Frontera stand der ruhige Katalane plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Denn der 54-fache GP-Sieger legte ein furioses Comeback auf die Piste. Pedrosa führte nach der absoluten Bestzeit in seiner letzten Runde

des FP 1 (1:36,770 min) auch im Training am Freitagnachmittag bis fast zum Schluss die kombinierte Zeitenliste an und wurde erst dann von den beiden Werks-Aprilia knapp unterboten.

«Am Nachmittag war es aufgrund der Hitze und des aufkommenden Windes schwieriger auf eine gute Zeit zu kommen. Aber ich habe mich auf dem Motorrad sofort sehr wohl gefühlt. Aber ehrlich, dieses gute Resultat kam auch für mich völlig unerwartet», stapelte Pedrosa tief.

Doch bei den bisherigen Testfahrten in Jerez war schon aufgefallen, dass sich der dreifache Weltmeister sehr ambitioniert zeigte. Und seine bisheriges Erfolgsbilanz in Jerez mit drei MotoGP-Siegen und zehn Podien bei zwölf Starts in der Königsklasse liess nicht erwarten, dass er in Jerez völlig aussichtslos an den Start gehen würde. Trotzdem war die Performance von Pedrosa erstaunlich.

Denn Danis letzter MotoGP-Start auf der KTM – dem zehnten Rang beim GP der Steiermark anfangs August 2021 – liegt ja schon ein Weilchen zurück.

«Ich habe die Sympathien der Fans und meiner vielen Ex-Kollegen deutlich gespürt. Das war wunderschön und hat mir Mut und Zuversicht gegeben», zeigte sich Pedrosa am Freitagabend sichtlich gelöst und locker. Die grosse Anerkennung um seine Verdienste ist auch bei Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti spürbar, der die Verdienste von Pedrosa, gerade was die jüngste Leistungsexplosion bei der KTM RC16 betrifft, über den grünen Klee lobte.

Doch Pedrosa wäre nicht Pedrosa, wenn er im kurzen Moment des Glorienscheins nicht gleich wieder an seine Arbeit denken würde.

«Bei der Abstimmung der Federelemente gibt es noch Potenzial und auch die Entwicklung der Aero-Teile geht immer weiter. Trotzdem bin ich zufrieden. Wir sind direkt im Q2 und ich freue mich auf den Sprint. Ich habe gehört, dort ginge es oft ziemlich wild zur Sache.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566

Ergebnis FP2 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Miller, KTM, + 0,127

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Oliveira, Aprilia, + 0,248

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

8. Bagnaia, Ducati, + 0,525

9. Pedrosa, KTM, + 0,543

10. Marini, Ducati, + 0,568

11. Martin, Ducati, + 0,598

12. Brad Binder, KTM, + 0,682

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

14. Nakagami, Honda, + 0,775

15. Quartararo, Yamaha, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

18. Bradl, Honda, + 1,165

19. Mir, Honda, + 1,208

20. Bastianini, Ducati, + 1,277

21. Rins, Honda, + 1,424

22. Folger, KTM, + 1,990

23. Augusto Fernández, KTM, + 2,220

24. Lecuona, Honda, + 2,566

Ergebnis FP1 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Pedrosa, KTM, 1:36,770 min

2. Martin, Ducati, + 0,034 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,274

4. Marini, Ducati, + 0,283

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,320

6. Binder, KTM, + 0,327

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

8. Miller, KTM, + 0,492

9. Bagnaia, Ducati, + 0,618

10. Viñales, Aprilia, + 0,619

11. Zarco, Ducati, + 0,662

12. Rins, Honda, + 0,717

13. Oliveira, Aprilia, + 0,863

14. Bezzecchi, Ducati, 0,912

15. Mir, Honda, + 1,080

16. Bradl, Honda, + 1,132

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,285

18. Quartararo, Yamaha, + 1,303

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,334

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,336

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,508

22. Bastianini, Ducati, + 2,161

23. Folger, KTM, + 2,775

24. Lecuona, Honda, + 3,739