Alex Márquez (Ducati/10.): «Umsetzung ist schwierig» 01.05.2023 - 20:08 Von Leon Schüler

© Lekl Alex Márquez am Montag in Jerez

Alex Márquez nutzte den MotoGP-Test am Montag, um verschiedene Einstellung an seiner Gresini-Ducati auszuprobieren. Vom in Jerez vorgestellten Funk-Kommunikationssystem war der Spanier derweilen wenig angetan.