Raúl Fernández (Aprilia): «Gelb wie ein Simpson»

Noch steht nicht fest, ob Raúl Fernández in Le Mans in der Startaufstellung stehen wird

Nur eine Woche nach einer komplizierten Unterarm-OP versucht Raúl Fernández in Le Mans den 1000. Grand Prix der WM-Geschichte zu bestreiten. Bisher bekam er aber nur für das erste MotoGP-Training die Freigabe.

Vor genau einer Woche unterzog sich Raúl Fernández in Madrid einem Eingriff am rechten Unterarm, nachdem er in dieser Saison wiederholt von Arm-pump-Problemen eingebremst worden war.

«Es war eine harte OP, aber ich bin sehr glücklich, dass wir das Problem gefunden haben. Denn in Jerez war ich nach drei Runden am Ende. Ich habe versucht, es mit anderen Muskeln auszugleichen, das große Problem war aber der Arm», betonte der Spanier. «Es war kein normales Kompartmentsyndrom, sondern ein größeres. Der Arm wurde an drei Stellen geöffnet, neun Muskeln waren betroffen.»

«Mein Arm ist nun sehr sensibel. Ich habe dem Arzt aber gesagt, dass ich es versuchen werde, wenn eine 10- oder 15-prozentige Chance besteht, das Rennen zu fahren. Er hat gesagt, es sei sicher für mich und für alle anderen Fahrer. Das ist der erste Punkt. Und wenn ich kann, werde ich es versuchen», unterstrich der 22-jährige Madrilene am Donnerstag in Le Mans.

Während Repsol-Honda-Star Marc Márquez nach überstandener Daumenverletzung den obligatorischen Check vor dem Comeback Bestand und grünes Licht erhielt, wollen die Ärzte Raul Fernández am Freitag nach dem ersten Training noch einmal begutachten.

Der CryptoDATA-RNF-Fahrer räumte dazu ein: «Um ehrlich zu sein, ist dieses Wochenende nicht unser Ziel. Nach der OP meinten die Ärzte, dass der Eingriff kompliziert war. Es ist alles gut verlaufen, aber es war umfangreicher als erwartet. Ich müsste vier bis sechs Wochen warten. Nun bin ich nach einer Woche hier, um zu versuchen, ein MotoGP-Bike zu fahren. Das ist verrückt, aber ich glaube, für uns ist es wichtig, auch für das Team. Miguel hat Probleme mit der Schulter, bei mir ist es der Arm. Ich glaube, für das Team war es wichtig, hierher zu kommen. Es war meine Entscheidung, sie stehen aber hinter mir.»

«Drei Stellen am Arm und neun Muskeln wurden geöffnet», bekräftigte Raúl Fernández. «Ich bin wie ein Simpson, der Arm ist ganz gelb. Es ist aber in Ordnung. Ich will es hier versuchen, aber unser Ziel ist, für Mugello bei 100 Prozent zu sein. Wenn es funktioniert, werde ich hier fahren, wenn es Probleme geben oder nicht sicher sein sollte, werden wir sofort aufhören. Wir werden es im FP1 probieren und dann sehen, was passiert.»

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.