Marc Márquez: Liebesurlaub statt Männerrunde

Repsol-Honda-Superstar Marc Márquez nutzt die Pause in der MotoGP-WM für eine Auszeit mit seiner neuen Freundin Gemma Pinto in der bunten Orient-Metropole Marrakesch.

Márc Marquez (30) verbringt gerade aufregende Tage in der marokkanischen Stadt Marrakesch. Während sich sein jüngerer Bruder Alex gemeinsam mit einigen Kumpels eine Auszeit nimmt, reiste Marc mit Gemma Pinto in die Metropole Marrakesch.

Dort zeigte sich die Bloggerin am Wochenende auf Fotos bereits gemeinsam mit dem MotoGP-Superstar. Auch Márquez steht zur neuen Frau in seinem Leben, zeigte ein inniges Foto mit der rassigen Landsfrau. Besucht wurde in Marrakesch unter anderem der Markt und das Museum des französischen Modeschöpfers Yves Saint Laurent. Sogar von einer Verlobung ist angesichts von gezeigten Ringen die Rede.

Pinto ist beruflich als Brand- und PR-Managerin beim kosmetischen Sonnenmilch-Hersteller «kream» tätig. Dazu modelt sie. Sonst ist nicht viel von Gemma Pinto bekannt, auch spanische Medien rätseln – im Fahrerlager wurde sie bislang nicht gesehen.

Pinto ist jedenfalls vier Jahre jünger als der achtfache Weltmeister und feierte vor einigen Tagen ihren 26. Geburtstag – dies ist auch der Anlass des Urlaubes in Marrakesch.

Übrigens: Pinto kennt sich im Rennsport aus – sie war bereits mit Ex-GP-Fahrer Axel Pons liiert.

Für die Márquez-Brüder geht die MotoGP-WM von 9. bis 11. Juni mit dem Grand Prix in Mugello weiter (SPEEDWEEK.com verlost dafür 5 x 2 Bronze-Tickets im Wert von je 220 Euro!). Dort sorgte Marc bei seinen MotoGP-Auftritten auch schon für spektakuläre Szenen. Viele Fans erinnern sich noch an seinen heftigen Crash vor Kurve 1. Pinto wird sich eventuell ein dickes Nervenkostüm zulegen müssen.