Mugello-GP: Tickets auf SPEEDWEEK.com gewinnen!

Sie möchten beim «Gran Premio d’Italia Oakley» am 11. Juni in Mugello dabei sein? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Gewinnchance auf 5 x 2 Bronze-Tickets im Wert von je 220 Euro.

Im Vorjahr hielt sich der Zuschauerzustrom beim Grand Prix von Italien in Mugello nach dem Rücktritt von Valentino Rossi in Grenzen. Für 2023 wurden die Rennen vom letzten Mai-Wochenende auf den 9. bis 11. Juni verschoben, das Interesse ist deutlich gestiegen, im Vorverkauf wurden doppelt so viele Karten abgesetzt wie 2022. Der Mugello-GP-Veranstalter hat die Werbemaßnahmen erhöht und verbessert und die Promotion-Aktionen verstärkt.



Auch das neue MotoGP-Format mit den beiden wichtigen Trainings am Freitag und dem Sprint am Samstag hat die Attraktivität erhöht.

Mit etwas Wissen und Glück gibt es nun für Sonntag, 11. Juni, 5 x 2 Bronze-Tickets für die Haupttribüne des Autodromo Internazionale del Mugello im Wert von jeweils 220 Euro zu gewinnen.



Machen Sie mit beim SPEEDWEEK.com-Gewinnspiel, Teilnahmeschluss ist der 27. Mai 2023.



Wer gewinnt, entscheidet das Los. Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Wir wünschen allen viel Glück!