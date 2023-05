Aleix Espargaró: «Was ist die richtige Lösung?»

Aleix Espargaró steht 2023 bislang ohne Podestplatz da. Der Aprilia-Star nennt die Gründe dafür und erklärt, weshalb ihm Werke wie Ducati und KTM einen Schritt voraus sind.

Als Ursache dafür, dass der WM-Vierte des Vorjahres bislang ohne Podestplatz und mit nur 42-WM-Zählern auf Tabellenrang 11 liegt, nannte Aleix Espargaró Aprilias Probleme mit dem Luftdruck im Vorderreifen.

Im Interview mit SPEEDWEEK.com spricht der Aprilia-Star über diese Schwierigkeiten und gibt eine Prognose für den weiteren Saisonverlauf.

Ist der Reifendruck ein Problem der MotoGP oder nur eins von Aprilia?

Das Problem betrifft alle Werke. Aber ich denke, Yamaha und Aprilia haben mit ihren Motorrädern stärker zu kämpfen. Diese Bikes sind im Kurvenscheitelpunkt sehr schnell und mögen es, ohne viel Bremskraft in die Kurve hineinzurollen. Bei den anderen Herstellern verhält es sich hingegen so, dass sie das Bike bis zum Scheitpunkt stark abbremsen und dann am langsamsten Punkt mit mehr Drehmoment herausbeschleunigen.

Schaut man sich zum Beispiel KTM an, nutzen diese Fahrer vor allem das Heck, um das Motorrad zu stoppen und aus der Kurve herauszubewegen. Sie sind immer am Sliden und haben Last auf dem Hinterrad. Die Aprilia hingegen ist das komplette Gegenteil. Wenn du dann bei Hitze im Pulk zu viel von der Front verlangst, wird es schwierig.

Ist das ein Problem, das du im Laufe der Saison lösen kannst?

Das ist eine gute Frage. Beim Montags-Test in Jerez habe ich versucht, mehr Last auf das Hinterrad zu geben. Außerdem habe ich eine andere Bremspumpe getestet, um das Heck besser zum Blockieren zu bringen. Wir haben viel ausprobiert, denn es geht uns nicht um den Speed, denn diesen haben wir. Es geht uns um das Rennen am Sonntag. Dieses Problem zu lösen, wird jedoch schwierig werden.

Das klingt wie die Probleme, die Yamaha vor zwei Jahren hatte.

Ja, es sind die gleichen. KTM und Ducati verstehen die Regeln und die Fahrweise der MotoGP etwas besser als wir. Sie müssen keine Rekord-Pace an den Tag legen. Dennoch gewinnen sie, da sie vorne sind und niemand es schafft, sie zu überholen. Ich mache ihnen keine Vorwürfe. Genau darum geht es. Es geht um die Rennen und darum, an erster Stelle zu stehen, nicht darum, der Schnellste zu sein.

Mit dem Reifendruck und der Aerodynamik...

Das ist zu viel. Es ist zu viel für den Reifen. Es ist nicht so, dass der Reifen nicht gut ist, denn er ist fantastisch. Aber wir fügen zu viele Dinge hinzu und am Ende ist der Reifen derselbe. Es ist kein schlechter Reifen, aber vielleicht ist es nicht der richtige Reifen für all diese zusätzlichen Devices. Wir sind jede Runde superschnell, sodass der Reifen ständig der Last und dem Druck ausgesetzt ist.

Es ist schon komisch, dass der K-Vorderreifen von Michelin vor zwei Jahren noch der Standardreifen war. Wir haben ihn überall verwendet, selbst bei Hitze war er fantastisch. Jetzt kann man ihn nicht einmal mehr bei kalten Bedingungen verwenden. Keiner mag ihn, keiner benutzt ihn. Den harten Vorderreifen haben nur Márquez und ich ab und zu genutzt. Jetzt ist er inzwischen der Standardreifen. Das zeigt, wie stark wir heutzutage die Front beanspruchen.

Muss sich an dieser Situation in Hinblick auf die Sicherheit und die Show etwas ändern?

Ja, aber ich bin mir nicht sicher, was die Lösung ist. Wenn ich wüsste, dass die Lösung darin besteht, dies zu ändern, dann würde ich die Dorna und Michelin dazu drängen. Aber ich weiß nicht, was die Lösung ist. Entfernen wir die Aero-Teile, ändern wir, wie Michelin es will, den Druck im Vorderreifen, erlauben wir jedem einen beliebigen Reifendruck zu verwenden? Ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist.

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.