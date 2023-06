Erster Auftritt von Valentino Rossi im BMW in Le Mans

In dieser Woche ist es soweit: Valentino Rossi startet erstmals im Rennauto in Le Mans. «Il Dottore» fährt einen BMW M4 GT3 im Vorprogramm des legendären 24h-Rennens. Beide Läufe gibt es auch im Stream.

Valentino Rossi hat auf zwei Rädern alles erreicht: Insgesamt neun WM-Titel konnte der heute 44-Jährige einfahren. 2022 wechselte er in Vollzeit in den Automobilsport und glänzt auch dort. Diese Woche hat Rossi ein ganz besonderes Abenteuer vor sich. Er startet in Le Mans. «Il Dottore» fährt jedoch nicht beim legendären 24-Stunden-Rennen, sondern auf der «Road to Le Mans». Dabei handelt es sich um zwei Rennen im Vorprogramm des großen Klassikers, an dem LMP3-Prototypen und GT3-Fahrzeuge teilnehmen. Rossi sitzt wie 2023 üblich im BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) vom belgischen Team WRT.

Die Rennsiege auf der «Road to Le Mans» werden jedoch die rund zehn Sekunden schnelleren LMP3 unter sich ausmachen. Für Rossi geht es im GT3-BMW somit nur um Klassensiege im insgesamt 58 Wagen starken Feld (38 LMP3 und 20 GT3). «Ich freue mich auf Le Mans und habe mich im Simulator gut vorbereitet», blickt der Italiener voraus. Der Motorrad-Star wurde vom Weltverband FIA mit dem Status Silber eingestuft und muss sich das Steuer in Le Mans gemäß Reglement mit einem Bronze-Piloten teilen. Sein WRT-Team entschied sich für die Nominierung von Lokalmatador Jérôme Policand.

Das Ungewöhnliche daran: Policand ist Teamchef von Akkodis ASP. Dieser französische Mercedes-AMG-Rennstall ist sonst einer der Hauptkonkurrenten vom Team WRT. Doch Policand und WRT-Teamchef Vincent Vosse sind alte Freunde – und so kam es eben zu der so außergewöhnlichen Konstellation. «Als ich das erste mal Vincent gefragt habe, ob es wahr ist, dass ich mir mit dem Teamchef unseres größten Rivalen das Auto teilen werde, fragte er nur, ob das ein Problem wäre», war aber auch Rossi etwas überrascht bezüglich seines Teamkollegen.

Policand saß am letzten Freitag in Le Castellet erstmals im BMW-Cockpit, um sich mit dem für ihn so unbekannten Fahrzeug vertraut zu machen. «Jerome ist ein sehr guter Mann und war direkt sehr schnell», kommentierte Rossi die wenigen Runden. «Ich bin zuversichtlich, dass wir in Le Mans stark sein werden.»

Die beiden Rennen, die auch Teil des sogenannten «Michelin Le Mans Cup» sind, werden bereits unter der Woche ausgefahren. Lauf 1 startet am morgigen Donnerstag (8. Juni 2023) um 18:30 Uhr. Rennen 2 wird am Freitag (9. Juni 2023) ab 11:30 Uhr bestritten. Die Action kann sogar im Livestream verfolgt werden – und zwar in englischer oder französischer Sprache auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Michelin Le Mans Cup. Dieser trägt passenderweise auch den Namen @LeMansCup und sollte somit recht einfach zu finden sein.