Taka Nakagami: «Würde Kalex-Chassis gern testen»

Idemitsu-LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami hat bisher nicht erfahren, ob er in Mugello erstmal ein Kalex-Chassis ausprobieren darf.

Das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello mit den Fahrern Aleix Rins und Taka Nakagami erlebt in Mugello das erste von zwei Heimrennen in diesem Jahr. Der Japaner weiß, dass er bisher unter den Erwartungen geblieben ist.

«Ich war nach dem Frankreich-GP zwei Wochen in Japan, aber ich habe niemand von HRC getroffen», erklärte Nakagami heute in Mugello. «Aber jetzt am Nachmittag werde ich mich erkundigen, wie mein Paket für dieses Wochenende aussieht. «Denn wir haben jetzt im Juni drei Rennen hintereinander, und wir müssen besser werden», erklärte der Le-Mans-GP-Neunte. «Ich warte auf einige Technik-Updates.»

Rechnet Taka damit, erstmals ein Kalex-Chassis zu bekommen?«Bisher habe ich keine Informationen. Ich hatte noch keine Zeit mit meinem Crew-Chief Klaus Nöhles zu sprechen. ich will heute noch herausfinden, ob es Honda in der vierwöchigen Pause gelungen ist, Neuigkeiten für uns an die Strecke zu bringen. Denn unser Motorrad ist seit dem Saisonstart in Portimão völlig unverändert geblieben. Es ist Zeit zu verstehen, was jetzt passiert.»

«Normalerweise ist Mugello immer eine gute Piste für mich. Bisher habe ich auf dieser schönen Rennstrecke immer Freude gehabt», stellte Nakagami fest. «Hier ist der Top-Speed sehr wichtig, da die Layout sehr flüssig ist, spielt die Beschleunigung keine große Rolle, es ist kein Stop-and-Go-Circuit. Deshalb werden die Zeitabstände sehr gering sein. Ich wäre froh, wenn ich das Kalex-Chassis probieren darf, das wäre interessant als Vergleich zum bisherigen Rahmen. In Le Mans haben Marc und Joan recht positive Kommentare zu diesem neuen Chassis abgegeben. Ich will es unbedingt probieren.»

Seit Jahren bemängeln alle Honda-Werksfahrer die mangelnde Kommunikationbereitschaft der HRC-Führungskräfte.

Und da Kalex als Acht-Mann-Betrieb im Winter 40 Moto2-Chassis für die 26 Fahrer und 13 Kundenteams hergestellt hat, darf man davon ausgehen, dass in den vier Wochen seit Le Mans auch je ein MotoGP-Chassis für Runs und Nakagami erzeugt worden ist.

Warum die Fahrer bisher nichts davon wissen, bleibt rätselhaft.

«Diese Situation ist nicht außergewöhnlich», versichert Nakagami. «Wir haben bei LCR am Donnerstagnachmittag immer ein Technical Debrief, da wird dann besprochen, welches Technik-Pakat uns für das Wochenende zur Verfügung steht.»