Alex Rins: Erste Bein-OP in Florenz erfolgreich 11.06.2023 - 08:31 Von Nora Lantschner

© Facebook/Alex Rins Alex Rins: Daumen hoch nach dem ersten von zwei Eingriffen

LCR-Honda-Pilot Alex Rins zog sich am Samstag in Mugello bei seinem Sturz im Sprint einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Inzwischen meldete er sich nach der OP aus dem Krankenhaus in Mugello.