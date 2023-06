Brad Binder (KTM/5.): «Nicht mein bester Grand Prix»

Brad Binder kämpfte in Mugello mit den Tücken des Geschäfts. Erstens gegen die Ducati-Meute, zweitens plagte ihn der stark nachlassende Hinterreifen. Trotzdem blieb er bester Nicht-Ducati-Pilot.

Red-Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder kam am Samstag im Sprint von Mugello nach dem Zwischenfall mit Alex Márquez und dem Long-Lap-Penalty über Platz 11 nicht hinaus, dafür hielt er sich am Sonntag mit Platz 5 schadlos. Er sicherte sich elf wertvolle Punkte und verteidigte seinen starken vierten WM-Rang gegen Johann Zarco.

«Der heutige Tag war eine Herausforderung, wenn ich ehrlich sein soll», erklärte der Südafrikaner, der als bester Nicht-Ducati-Fahrer ins Ziel kam. «Ich war hinten diesen Jungs und bemühte mich, an ihnen dranzubleiben. Aber sie waren ein paar Zehntel schnell als ich, deshalb sind sie allmählich immer weiter weggefahren. Es gab einen Moment, in dem ich glaubte, ich könne wieder Zeit wettmachen. Doch acht Runden vor Schluss war mein Hinterreifen am Ende. Er hat sogar durchgedreht, wenn das Motorrad nach den Kurven komplett aufgerichtet war. In den letzten drei Runden konnte ich nur noch versuchen, heil ins Ziel zu kommen. Es war mühsam, denn ich habe wirklich kein so starkes Nachlassen des Hinterreifens erwartet. Als es passiert ist, dachte ich, jetzt stecke ich tief im Schlamassel. Aber es ist mir gelungen, das Bike auf dem fünften Platz heimzubringen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Zarco © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Binder weiter: «Wir müssen jetzt ein paar Lehren ziehen und überlegen, wie wir am kommenden Wochenende beim deutschen WM-Lauf ans Werk gehen.»

«Wir haben hier ein mühseliges Wochenende erlebt. Denn sämtliche Ducati waren wie super stark. Es war auf jedenfalls nicht mein bester Grand Prix, in jeder Hinsicht», seufzte Brad. «Trotzdem, wir haben hier eine Menge gelernt. Dich ich habe mehr erwartet», räumte der KTM-Pilot ein, der hier 2021 den starken zweiten Platz errungen hat. «Immerhin haben wir anständig Punkte gesammelt. jetzt hoffe ich, dass wir uns auf dem Sachsenring ein bisschen steigern können.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.