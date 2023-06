Raúl Fernández (17./Aprilia): «Musste mich übergeben» 13.06.2023 - 08:27 Von Sarah Göpfert

© Schiel Raúl Fernández (Aprilia) im Kampf gegen Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Bei seinem MotoGP-Comeback in Mugello hielten Raúl Fernández erneut gesundheitliche Beschwerden zurück. Statt Strandurlaub stehen beim RNF-Aprilia-Piloten in der Sommerpause daher intensive Einheiten an.