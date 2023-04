Alex Márquez (Ducati): «Habe mich im Helm übergeben!»

Trotz einer starken Qualifying-Leistung verlässt Alex Márquez den COTA mit null Punkten. Nach gesundheitlichen Problemen im Sprint wurde der Gresini-Ducati-Fahrer am Sonntag von Jorge Martin aus dem Rennen gekegelt.

«Es ist seltsam. In Portimão und Argentinien waren wir nicht sonderlich gut und haben dennoch viele Punkte geholt. Hier war ich bisher am besten und verlasse die Strecke mit null Punkten.» So fasste Alex Márquez sein Wochenende auf dem «Circuit of The Americas» zusammen, bei dem der Spanier vom Pech verfolgt worden war.

Im Qualifying am Samstag stellte Márquez seine Gresini-Ducati auf Startplatz 4 und kämpfte im anschließenden Sprint um die Top-5-Plätze. Jedoch stürzte der Spanier fünf Runden vor Schluss in Kurve 12, da ihm sein Magen Beschwerden bereitete. «Ich habe mich gesundheitlich nicht gut gefühlt und beim Anbremsen auf Kurve 12 musste ich mich schließlich im Helm übergeben», beschrieb der zwölffache GP-Sieger sein Leiden.

Und obwohl er sich am darauffolgenden Tag etwas besser fühlte, musste der Moto2-Weltmeister von 2019 auch das Sonntagsrennen frühzeitig aufgeben. Denn bereits in der ersten Runde stürzte Prima-Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin in Kurve 3 und riss Márquez dabei mit zu Boden.

«Martin hat einen Fehler gemacht, das habe ich von hinten gesehen. Er hatte in Kurve 2 eine Berührung und war dadurch auf der Außenseite der Kurve. In Kurve 3 hat er dann versucht, die verlorenen Meter wieder gutzumachen. Er kam von einem schmutzigen Streckenabschnitt und hat dann mit hoher Schräglage gebremst. Es war die logische Folge, dass er bei dieser Schräglage stürzt, da der Vorderreifen in der ersten Runde noch nicht bereit ist», erklärte der jüngere Márquez-Bruder den Vorfall aus seiner Sicht. Doch gleichzeitig beteuerte er: «Aber das ist etwas, das jedem passieren kann. Er hat sich bei mir entschuldigt, damit ist die Sache für mich abgehakt.»

Für die Zuschauer war es ein spektakulärer Sturz, da Márquez zwischen seiner und Martins Ducati eingeklemmt war, während er über den Asphalt rutschte. Glücklicherweise blieb der Spanier unverletzt. «Mein Bein war beim Sturz zwischen den beiden Bikes eingeklemmt. Ich bin dann in die Bande eingeschlagen, das war ein heftiger Sturz.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin, Texas © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alex Rins © Gold & Goose Rins und Quartararo © Gold & Goose Marini, Rins, Quartararo © Gold & Goose Sieger Alex Rins © Gold & Goose Sieger Alex Rins Zurück Weiter

In der WM-Tabelle ist der Ducati-Pilot wegen der beiden Nullrunden auf den achten WM-Rang abgerutscht. Sein Rückstand auf WM-Leader Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) beträgt nach drei Veranstaltungen 31 Punkte.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda,

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück



WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.