Pecco Bagnaia: Sachsenring-GP 2022 machte ihn stärker

Erst einmal konnte Ducati auf dem Sachsenring einen MotoGP-Sieg abräumen. Weltmeister Pecco Bagnaia befindet sich in der Form, um dieses Kunststück in diesem Jahr zu wiederholen.

Für Ducati ist der Sachsenring nicht die beste Rennstrecke, was aber auch an einer überragenden Honda-Serie von elf Siegen in Folge lag. Von 2010 bis 2012 gewann Dani Pedrosa, von 2013 bis 2021 (2020 war kein Sari-GP) dominierte das Fahrkönnen von Marc Márquez. Den einzigen Ducati-Sieg in Sachsen holte 2008 mit Casey Stoner ein vergleichbares Kaliber wie der Spanier.

Pecco Bagnaia kann man zutrauen, für den zweiten Ducati-Erfolg zu sorgen. Der 26-Jährige kommt mit breiter Brust zum siebten MotoGP-Meeting 2023. Der Weltmeister holte zuletzt bei seinem Heimrennen in Mugello die Pole, gewann am Samstag das Sprintrennen und ließ am Sonntag seinen dritten Saisonsieg folgen. Allerdings schrieb der Italiener auf dem Sachsenring 2022 einen Nuller.

«Abwarten. Vor einem Jahr war ich auf dem Sachsenring konkurrenzfähig, bis zum Sturz im Rennen», sagte Bagnaia auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. «Wichtig ist, dass wir am Freitag mit dem guten Gefühl ins Wochenende starten, das wir in Mugello hatten und auch wie 2022. Wir werden es versuchen, aber es wird nicht einfach. Das Wetter kann sich scheinbar schnell ändern. Ich bin aber optimistisch, dass wir eine gute Performance zeigen und konkurrenzfähig sein können.»

Der Sturz beim Deutschland-GP 2022 hat sich bei Bagnaia eingeprägt. «Das war ein schwieriger Moment und hat mich gelehrt, immer an mich zu glauben», erinnert sich der Ducati-Pilot. «Ich versuchte herauszufinden, was da passiert ist und unsere Besprechung danach war enorm wichtig für das Team und auch für mich. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns mehr fokussieren müssen, denke ich an den Sachsenring.»

Als achtfacher Sachsenring-Sieger ist Marc Márquez eine Ausnahmeerscheinung. Trotz der derzeitigen Schwäche von Honda schreibt Bagnaia den Spanier nicht ab. «Marc hat auf dieser Strecke besondere Fähigkeiten, das sieht man an seinen starken Ergebnissen. Natürlich ist er jemand, den man immer zu den Favoriten zählen muss.»