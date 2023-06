Aleix Espargaró (Aprilia): «Zustand ist nicht ideal»

Vor einer Woche hatte Aleix Espargaró einen Unfall mit dem Rennrad, der ihm einen schmerzhaften Mugello-GP bereitet hat. Vor dem Sachsenring-GP stellte sich heraus: Das Sprungbein ist gebrochen.

Trotz starker Schmerzen biss Aleix Espargaro in Mugello die Zähne zusammen und hielt das gesamte Rennwochenende durch. Als Sechster betrieb der Spanier eine sehr ordentliche Schadensbegrenzung.

Erst am Montag stellte sich heraus, warum der Spanier derart gepeinigt wurde. «In Mugello wurde nichts gefunden, aber ich hatte beim Fahren Schmerzen wie nie zuvor in meiner Karriere. Am Montag wurde ich erneut untersucht und dann wurde ein gebrochenes Sprungbein diagnostiziert. Diese Art von Verletzung kann man nicht auf einem normalen Röntgenbild sehen. Es sind zwei Frakturen, ein Ödem und die Bänder sind auch beschädigt. Es ist also ziemlich viel kaputt», schilderte Espargaró am Donnerstag auf dem Sachsenring. «Am Montag war der Fuß dick geschwollen, aber seitdem habe ich alles unternommen, damit es besser wird. Ich hoffe, dass ich zumindest weniger Schmerzen als in Mugello haben werde. Auf jeden Fall werde ich es hier versuchen und mein Bestes geben.»

Der Unfall mit dem Rennrad passierte wegen einer Unachtsamkeit, als er sein Smartphone checkte. «Gerade jetzt, mit drei Rennen in Folge, hätte es keinen ungünstigeren Zeitpunkt geben können», ärgerte sich der 33-Jährige noch immer. «Normalerweise benötigt eine solche Verletzung vier Wochen, aber das kennt man von uns Rennfahrer ja nicht anders, wir wollen unbedingt zurück auf unser Motorrad. Mein Zustand ist nicht ideal, aber schon deutlich besser. Ich denke, der Sachsenring wird etwas einfacher für mich. Das Anbremsen der ersten Kurve wird die größte Herausforderung sein, danach folgen mehrere Linkskurven. Ich hoffe, ich werde hier weniger Schmerzen haben.»

Viele Rennfahrer, auch welche ohne Probleme mit dem rechten Fuß, verwenden für hinten eine Daumenbremse am Lenker. «Wir hatten darüber nachgedacht, aber die Umstellung ist nicht so einfach. Man benötigt Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Das ist etwas, was ich mir für den Winter auf die Liste geschrieben habe. Es gibt mehrere Ducati-Piloten, die eine Daumenbremse verwenden. Kurzfristig ist das aber keine Option.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.