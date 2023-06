SaRi auf ServusTV: Marc kann den Unterschied machen

ServusTV überträgt den Motorrad Grand Prix Deutschland am Samstag und Sonntag live: Die MotoGP-WM steht zwar ganz im Zeichen von Ducati, auf dem Sachsenring avanciert aber wieder Marc Márquez (Honda) zum Favoriten.

Fünf Siege in sechs Rennen, 13 von 18 Podestplätzen, dazu zwölf Top-3-Ergebnisse im Sprint, zwei reine Ducati-Treppchen in Folge und auch in der WM auf den ersten drei Plätzen: Die italienische Marke beherrscht die MotoGP wie kaum ein Hersteller zuvor. «Die Zahlen sind so erschlagend dominant, dass im Titelrennen kein Weg an Ducati herumführt», weiß auch ServusTV-Experte Alex Hofmann.

Mugello habe zwar gewissermaßen eine Ausnahme dargestellt, weil das Highspeed-Autodrom nicht nur besonders viel Leistung erfordert, sondern für die Bikes aus Borgo Panigale auch als Test-Circuit dient. «Ducati hat aber die Konstanz und auch auf den anderen Strecken alle Daten. Und wenn ein Fahrer einmal einen schlechten Tag hat, fährt ein anderer gut.»

Ein makelloses Wochenende lieferte Francesco Bagnaia beim Heimspiel ab. «Wenn er keine Fehler macht, ist er der klare Titelfavorit», sagt Hofmann voller Überzeugung. «Pecco hat den Druck, die Nummer 1 zu halten, wächst in die Rolle jedoch immer mehr hinein. Ab und zu lässt er sich ablenken, schafft es am Ende aber dennoch, die Nerven zu behalten, und ist gegenüber dem Vorjahr einfach ein besserer Rennfahrer geworden.»

Zum Selbstläufer werde die WM für den italienischen Titelverteidiger allerdings nicht, warnt der ServusTV-Experte. «Die Saison ist sehr lang und wird noch einige Überraschungen bringen. Verletzungen werden sicher ein Thema. Für Pecco heißt es, sitzen zu bleiben und kein unnötiges Risiko einzugehen.»

KTM als Herausforderer

Schließlich würden mit dem zweifachen Saisonsieger Marco Bezzecchi und dem immer besser in Schwung kommenden Jorge Martin zwei Herausforderer aus dem eigenen Haus auf ihre Chance lauern. «Danach reden wir aber schon über KTM», sieht Hofmann den oberösterreichischen Rennstall als ersten Verfolger, der vor allem durch Starts und Power beeindruckt. «Wer hätte das vor einem halben Jahr geglaubt?»

Im Grunde fehle KTM zur absoluten Spitze nichts mehr, meint der ServusTV-Experte gar. «Sie haben nur weiterhin das Problem, die Datenflut in kurzer Zeit hinzubekommen.» Diesbezüglich hätten die seit Jahrzehnten etablierten Teams einen Vorsprung. «Das Motorrad kann aber auf jeder Strecke in die Top-6 fahren – wenn alles perfekt läuft, auch aufs Podium.»

Der Sachsenring brachte KTM allerdings nie Glück, selbst Ducati gewann erst einmal vor 15 Jahren auf der aus einem Fahrsicherheitszentrum entwickelten Kultstrecke zwischen Zwickau und Chemnitz. «Der Ring ist außergewöhnlich klein, außergewöhnlich eng, mit außergewöhnlichem Höhenunterschied und außergewöhnlichen Kurvenkombinationen. Die technischen Stärken der europäischen Motorräder kommen nicht zum Zug.»

Zwölfter Streich des «King of the Ring»?

Dementsprechend rückt wieder Marc Márquez in den Fokus, mit bisher acht MotoGP-Triumphen in Deutschland – und elf Siegen über alle Klassen – unumschränkter Sachsenring-Känig. Der Fahrstil, mit dem der Honda-Star sein Bike mit der Hinterradbremse zurechtzieht, sei perfekt auf das einzigartige Layout zugeschnitten, so Hofmann. Zudem geht es am Sachsenring linksrum, wie es die katalanische Ausnahmeerscheinung bevorzugt. «Hier kann Marc fahrerisch den Unterschied machen.»

Für Márquez, der 2023 noch kein GP-Rennen beenden konnte, dürfte am Sachsenring daher die Maxime «siegen oder fliegen» lauten, denn längst denke der achtfache Weltmeister über die laufende Saison hinaus. Alex Hofmann: «Er wird zeigen wollen, dass er noch immer ein unglaublicher Rennfahrer ist, der weiterhin 120 Prozent für das Team gibt, und sich so die Optionen für nächstes Jahr ausloten.»

Hofmanns Prognose lautet daher: «Marc Márquez wird entweder gewinnen oder im Kiesbett liegen.»

Gokart-Rennen mit Schrötter und Tulovic

Rund um die Rennaction bittet ServusTV zum Deutschland-Cup, bei dem sich Marcel Schrötter, Lukas Tulovic und Co. in Gokarts matchen, dazu gibt es Teil 2 der Homestory mit dem Intact-Piloten. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der fehlenden Linie bei den Entscheidungen der Stewards und dem sich nur langsam lichtenden MotoGP-Lazarett.

Eve Scheer, Stefan Bradl und Sandro Cortese melden sich direkt aus der Boxengasse des Sachsenrings, Kommentar und Analysen liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

«Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» bei ServusTV

Samstag (17. Juni):

10:00 Uhr: 3. Freies Training

10:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

11:35 Uhr: Analyse Qualifying

12:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

14:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

15:25 Uhr: Analyse Sprint



Sonntag (18. Juni):

10:00 Uhr: Warm-up MotoGP

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

