Brad Binder (KTM/Sturz): Das Abenteuer in Kurve 8

Brad Binder hätte mit der Red Bull-KTM den Ducati-Frieden auf dem Podest stören können. Aber er leistete sich in der achten Kurve einen Fehler – und schmierte ab.

Brad Binder hielt sich auf dem Sachsenring auf der Red Bull-KTM bereits nach der ersten Runde des 30-Runden-Rennens am Sonntag an fünfter Stelle hinter Bagnaia, Martin, Marini und Miller. Nach sechs Runden hielt er sich an vierter Position hinter Martin, Bagnaia und Marini, aber vor Zarco und Miller sowie Bezzecchi. Doch nachher steigerte sich auf Platz 3 hinter den beiden Streithähnen Martin und Bagnaia, doch in der 20. Runde schmiss er die KTM RC16 in Turn 8 weg.

Der Südafrikaner und Moto3-Weltmeister von 2016 musste dann zum Medical Check und war gesundheitlich etwas angeschlagen. «Ich hatte einen recht guten Start, alles ist gut gelaufen, mein Motorrad hat ausgezeichnet funktioniert, meine Crew hat wieder ausgezeichnete Arbeit geleistet», fasste der WM-Fünfte zusammen.

Binder weiter: «Ich bin sehr sauber gefahren und habe mich bemüht, meine Reifen zu schonen. Ich hatte nicht den nötigen Speed, um an den ersten beiden Jungs dranzubleiben. Leider habe ich dann die Vorderbremse am Hügel oben zu heftig betätigt, deshalb hat das Vorderrad leicht blockiert, mein linker Fuß ist von der Fußraste gerutscht. Ich konnte also in der folgenden Kurve das Bike nicht umlegen, weil mein Fuß im Weg war. Ich bin weit rausgefahren, direkt neben die Piste. Ich hielt das Motorrad bis zum farbigen Streifen in Schräglage und tat alles, um sitzen zu bleiben. Aber zu meinem Leidwesen war das Hinterrad schon weggerutscht, als ich das Bike wieder aufrichten wollte…»

«Ich bin also gestürzt. Das ist enttäuschend, denn ich hätte zumindest um einen Podestplatz fighten können. Meine Jungs in der Box hätten das verdient. Das tut mir echt leid für das Team und die harte Arbeit, die sich hier vergeblich geleistet haben. Aber so geht es im Rennsport… Am nächsten Wochenende werden wir es besser machen.»

MotoGP-Ergebnis Sachsenring (18. Juni):

1. Martin, Ducati, 30 Rdn in 40:52,449 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,064 sec

3. Zarco, Ducati, + 7,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 8,430

5. Marini, Ducati, + 11,679

6. Miller, KTM, + 11,904

7. Alex Márquez, Ducati, + 14,040

8. Bastianini, Ducati, + 14,859

9. Di Giannantonio, Ducati, + 17,061

10. Oliveira, Aprilia, + 19,648

11. Augusto Fernández, KTM, + 19,997

12. Morbidelli, Yamaha, + 22,949

13. Quartararo, Yamaha, + 25,117

14. Nakagami, Honda, + 25,327

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 25,503

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 28,543

17. Folger, KTM, + 48,962

– Binder, KTM, 12 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Rdn in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.