Jack Miller (KTM/3.): «Der Wind macht es spannend»

Jack Miller: Platz 3 am Freitag

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller platzierte sich am MotoGP-Freitag in Assen in aussichtsreicher Position auf Platz 3, spricht über die Verhältnisse und die Ziele auf dem traditionellen TT-Circuit in den Niederlanden.

Der Australier Jack Miller steigerte sich am Freitagnachmittag auf dem TT-Circuit in Assen deutlich und kam so dem italienischen Dominator Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati) noch recht nah. Mit Platz 3 nach dem nun so wichtigen Freitag zeigte sich «Thriller Miller» sehr zufrieden.

Der vierfache MotoGP-Sieger war am Ende um 0,2 Sekunden schneller als sein Red Bull-KTM-Teamkollege Brad Binder, der auf Platz 8 landete. Assen präsentierte sich heiß, jedoch frischte der Wind am Nachmittag auf. «Es herrschte heute perfektes Wetter; der Wind hat es am Nachmittag aber doch ein wenig interessant gemacht», berichtete «JackAss».

Miller erklärte: «Speziell wenn man in die Kurve 6 hineingeschossen kommt mit dem Seitenwind ist schon angsteinflößend, mit dem starken Wind dann umso mehr. Aber die positive Sache war, dass sich Kurve 7 etwas besser fahren ließ. Ich habe es genossen.»

«Wir haben dann langsam daran gearbeitet in der einstündigen Session, das Bike noch komfortabler für mich zu machen. Wir waren dann auch in der Lage, am Ende die gute Rundenzeit zu finden.»

«Das Fahrer auf dieser Piste macht hier immer sehr viel Spaß. Man muss sich zunächst mal in der ersten Session daran gewöhnen, die vielen Kurven. Speziell Kurve 8, wenn man auf einer schnellen Runde ist und das Bike im Scheitelpunkt ganz auf den Boden gedrückt wird, ist das schon sehr unterhaltsam. Man hat hier viel Kurvenspeed, das ist immer sehr viel Freude verbunden.»

Millers persönliche Vorgabe für den Samstag in Assen: «Wenn wir uns morgen in den ersten beiden Reihen festsetzen können, bin ich happy. Wir wollen noch etwas an der Pace arbeiten, um dadurch noch ein wenig das Extra für das Sprint-Rennen zu finden.»

Mit seinem üblichen Raketenstart wäre Miller wohl damit ohnedies vor Kurve 1 vorne. «Daher habe ich gesagt, es sollten die ersten beiden Reihen sein», bemerkte Miller trocken.