Ab Silverstone: Kommt wieder ein neues MotoGP-Format?

An das Sprintrennen am Samstag haben sich die Fahrer inzwischen gewöhnt. Doch der Stress am Freitag mit dem P1 und P2 soll jetzt reduziert werden.

Das neue MotoGP-Format mit nur zwei freien Trainings am Freitag, die über den direkten Einzug ins Qualifying 2 entscheiden, mit dem relativ unnötigen «Free Practice» am Samstag, das wegen der falschen Uhrzeit kaum sinnvolle Set-up-Tests und Set-up-Änderungen für die Rennen um 15 Uhr (Samstag) und 14 Uhr (Sonntag) ermöglicht, dazu das von 20 auf zehn Minuten verkürzte Warm-up am Sonntag – dieses System hat sich nicht vollständig bewährt.

«Wenn wir sehen, dass es sinnvolle Ideen für Verbesserungen des neuen Formats gibt, werden wir sehr schnell handeln», hatte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta beim Saisonauftakt in Portimão Ende März angekündigt.

Als erste Maßnahme wurden die Fahrer-Interviews nach den Qualfyings gestrichen, weil die MotoGP-Piloten nach dem Q2 und Q1 kaum Zeit hatten, vor dem Sprint noch ein Mittagessen zu sich zu nehmen und ein Technical Debrief zu machen.

Dann legte unter anderen KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer den Wunsch auf den Tisch, am Freitag das FP1 nicht mehr mit dem Einzug ins Q2 zu verknüpfen. «Sonst müssen unser Fahrer oft nach drei oder fünf Wochen Pause in der ersten Trainingsrunde am Freitagfrüh auf Zeitenjagd gehen. Und das oft auf einer Strecke, auf der sie seit einem Jahr keine Runde gefahren sind. Außerdem können wir mit dem jetzigen Freitag-System im Gegensatz zu früher nie mehr neue Teile testen», erklärte Beirer.

Heute findet in Assen ein Meeting der Hersteller und der Teams statt, in dem mit der Dorna die Frage diskutiert wird, ob man bereits beim Silverstone-GP das FP1 (45 Minuten) am Freitag in der MotoGP nicht mehr als Grundlage für den Aufstieg ins Q2 werten soll, sondern dieses vorgezogene «Qualifying» nur am Nachmittag durchführt. Das FP1 oder P1 dient dann dem Kennenlernen der Strecke, den Reifentests und der Abstimmung von Chassis und Elektronik.