Alex Márquez (Ducati/6.): «Speed da, Resultate nicht»

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez war nach seinem sechsten Rang bei der Dutch-TT selbstkritisch. Er weiß, dass seine Resultate aktuell höheren Ansprüchen kaum genügen.

«Es waren in den letzten Rennen stets etwas eigenartige Bedingungen», resümierte Alex Márquez (27) seine Leistungen in den letzten Wochen. «Hier in Assen haben wir für das Rennen klar tiefere Temperaturen erwartet», befand er angesichts der Asphalttemperatur um die 50 Grad auf der niederländischen Traditionsstrecke. «Insofern haben wir uns auch bei der Reifenwahl etwas vertan. Die Front hat sich anfangs noch gut angefühlt. Dann wurde es aber deutlich schlechter.»

Alex zählte übrigens zu den MotoGP-Piloten, die für das 26-Runden-Rennen den weichen Hinterreifen wählten. Seine Markenkollegen Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi fuhren mit dem Medium auf das Podest.

«Ich muss mich nach der Sommerpause steigern. Den Speed haben wir, aber die Resultate stimmen nicht. Ich bin in dieser Saison erst einmal auf dem Podium gelandet, das ist zu wenig», zeigt sich der Katalane selbstkritisch. Nachdem er im Sprint noch bescheidener Neunter geworden war («Ich habe seit Mugello etwas das Vertrauen in die Front verloren»), klassierte er sich im Rennen in Assen als ansprechender Sechster.

Zufrieden war Alex damit nur zum Teil. «Ich hatte eigentlich einen guten Start», so der Moto3-Weltmeister von 2014 und Moto2-Champion von 2019. «Ich war anfangs direkt hinter Jorge Martin, doch seinen Speed konnte ich einfach nicht halten.»

Das Tempo der Spitzencracks war für den jüngeren Márquez ein Ding der Unmöglichkeit. Er konnte zwar seinen Markenkollegen Luca Marini und die Speerspitze der bedauernswerten Honda-Truppe mit Takaaki Nakagami auf Distanz halten, doch der Rückstand auf den Sieger war mit 12,437 Sekunden zu hoch.

Zusätzlich wurde Alex Márquez von einer Long-Lap-Strafe für Überschreiten der «track limits» eingebremst. «Das war kein großes Drama. Ich hatte genügend Vorsprung auf die Nächstplatzierten und ich habe ehrlich gesagt ganz genau gespürt – in der letzten Schikane – dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist», so der Desmosedici GP22-Pilot aus dem Team von Gresini-Witwe Nadia Padovani.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.