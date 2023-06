Carlos Ezpeleta: Dorna will Honda und Yamaha helfen

Carlos Ezpeleta äußerte sich zu einigen aktuellen Gesprächsthemen rund um die nähere MotoGP-Zukunft und bestätigte dabei, dass die Dorna daran arbeite, die «concessions»-Regelung für Honda und Yamaha anzupassen.

Während die europäischen Hersteller angeführt von Ducati die MotoGP-WM dominieren, haben Yamaha und vor allem Honda aktuell große Mühe: In bisher acht Grand Prix schafften in den Sonntag-Rennen nur einmal japanische Fabrikate den Sprung in die Top-3 – in Austin gewann Alex Rins auf der LCR-Honda, Fabio Quartararo war auf der Yamaha M1 Dritter.

Deshalb wird – wie von SPEEDWEEK.com angekündigt – bei der Dorna nun überlegt, Yamaha und Honda so rasch wie möglich mit technischen Privilegien auf die Sprünge zu helfen, obwohl bereits ein Podestplatz (und damit «concession points») die Werke laut aktuell gültiger Regelung von den Zugeständnissen fernhält.

Im Gespräch mit «Catalunya Ràdio» bestätigte Carlos Ezpeleta diese Absicht: «Wir arbeiten daran, nicht nur Honda, sondern auch Yamaha helfen zu können, damit sie schneller wieder konkurrenzfähig werden. Honda und Yamaha haben in der Vergangenheit große Rücksicht auf die ‚concession‘-Regelung genommen. Das war entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Ducati und dafür, dass Suzuki schnell konkurrenzfähig wurde, und KTM und Aprilia in die Weltmeisterschaft kamen und ebenfalls konkurrenzfähig wurden.»

Auch die anderen Hersteller werden Verständnis dafür haben», ist der Chief Sporting Officer des WM-Promoters überzeugt. «Die offizielle Position der Dorna ist, dass das System der ‚concessions‘ aktualisiert werden muss.» In welchem Ausmaß ließ er offen.

Auf die Transfergerüchte um Pedro Acosta und Marc Márquez angesprochen bekräftigte Carlos Ezpeleta, dass für 2024 keine zusätzlichen MotoGP-Slots vergeben werden. «Mehr als 22 Motorräder sind nächstes Jahr nicht geplant. Tatsächlich liegt die ideale Anzahl für uns bei 20. Wir würden Pedro gerne in der MotoGP haben, aber diesbezüglich laufen die Gespräche zwischen Pedro und seinem Team und Hersteller. Bei Marc glaube ich, dass sein Vertrag noch ein Jahr läuft.»

Zum neuen MotoGP-Format mit dem Sprint am Samstag hielt Ezpeleta junior fest: «Die Saison war bisher ein Erfolg und das spiegelte sich auch in den TV-Einschaltquoten wider. Das neue Format funktioniert. Es gibt immer Dinge zu verbessern, aber wir sind zufrieden.»

Das betrifft vor allem das erste Training der Königsklasse am Freitag, das nach dem Wunsch vieler Fahrer und Teams nicht mehr für den direkten Q2-Einstieg zählen sollte. Ezpeleta räumte ein, dass sich die Hersteller «nicht einig waren», diese Änderung bereits nach der Sommerpause in Silverstone umzusetzen. Er bestätigte aber, dass es für 2024 geplant ist.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.