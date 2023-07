Miguel Oliveira (Aprilia): «Bin nur Teil des Systems»

Obwohl er sich in der Saison 2023 bereits mehrfach verletzt hat, ist RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira überzeugt, dass das neue MotoGP-Format keine Schuld an den vermehrten Stürzen trägt.

Die bisherige MotoGP-Saison hat bereits ihren Tribut gefordert. In den ersten acht Grand Prix verzeichneten die Fahrer der Königsklasse 116 Stürze, 13 der 22 Stammpiloten haben sich dabei Verletzungen zugezogen.

Darunter ist auch Miguel Oliveira, der für 2023 ins CryptoDATA RNF MotoGP Team gewechselt ist. Schon beim Saisonauftakt in Portimão wurde der Aprilia-Neuling in eine Kollision mit Honda-Star Marc Márquez verwickelt, bei der er sich die Sehnen an den Außenrotatoren des rechten Beins verletzte. Hinzu kamen eine Schulterluxation mit Fraktur am Oberarm sowie eine Verletzung am vorderen Labrum-Band-Apparat nach dem Zusammenstoß mit Fabio Quartararo (Yamaha) in Jerez.

Der Portugiese verpasste daraufhin die Wochenenden in Argentinien und Le Mans. Und auch in den weiteren Rennen hatte er bislang wenig Glück. Nach einem Rennsturz in Mugello fiel er im Training am Sachsenring erneut auf die linke Schulter, weshalb sich der Genesungsprozess verzögerte. Zuletzt in Assen musste Oliveira das Rennen schließlich wegen eines Bremsdefektes aufgeben. Zur Sommerpause liegt der 28-Jährige daher nur auf WM-Rang 17.

Inzwischen wurden immer mehr Stimmen laut, dass die vielen Unfälle und Verletzungen auf das neue MotoGP-Format mit dem Kampf um einen Q2-Platz im ersten Training und dem Samstagssprint zurückzuführen seien. Der Aprilia-Pilot sieht hierfür jedoch keine Anhaltspunkte. «Ich analysiere jeden meiner Stürze, so auch die beiden Male, bei denen ich mich verletzt habe. Ich habe dabei nichts gesehen, was in der Verantwortung des Formats liegt. Ich denke nicht, dass man die Sprint-Rennen als Ursache der Unfälle nennen kann.»

Oliveira geht sogar noch einen Schritt weiter und weist jegliche Schuld vom Sprint-Format: «Die meisten Unfälle geschehen während der Sonntagsrennen. Das Einzige, was sichtbar ist, ist, dass der Sprint jedem Fahrer eine Idee gibt, in welche Richtung er sich am Sonntag bewegen kann. Das generiert in den ersten Runden unter Umständen etwas zu viel Aufregung und Unruhe. Aber das ist nicht der Grund für die Unfälle. Ich mag das neue System.»

Der 17-fache GP-Sieger vermutet, dass die hohe Leistungsdichte zu den gehäuften Unfällen, besonders in der Anfangsphase der Rennen, führt: «Wir haben die Devices, die unsere Bikes auf ein ähnliches Niveau bringen. Wir sind alle sehr schnell, am Start kann man daher kaum noch einen Unterschied machen. Alle sind so nah beisammen, daher sind einige Stürze einfach nur Pech.»

Oliveira ist überzeugt: «In den bisherigen Rennen ist bereits viel passiert. Aber ich denke, wir brauchen die gesamte Saison, um uns ein Bild davon zu machen, wie sich die zwei Rennen pro Wochenende auswirken. Natürlich wäre es entspannter, nicht direkt im ersten Training um einen Q2-Platz kämpfen zu müssen. Aber das ist für alle gleich, daher sehe keine Notwendigkeit, das Format für 2024 zu ändern. Aber ich bin auch nur ein Teil des Systems und muss mich anpassen.»

Trotz seines bisherigen Pechs blickt der WM-17. zuversichtlich auf die verbleibenden Rennen. «Du hast zwei Optionen. Entweder du sitzt auf der Couch, weinst und bedauerst dich für das, was dir passiert ist. Oder du nimmst den Arbeitsweg und schaust positiv in die Zukunft. Das mache ich. Ich war schnell und konkurrenzfähig, das zählt für die Zukunft.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.