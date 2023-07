Márquez-Tribüne mit Backstage-Bereich in Catalunya

Für Fans von Repsol-Honda-Star Marc Márquez gibt es beim «Gran Premi de Catalunya» am ersten Septemberwochenende ein besonderes Angebot samt Chance auf tolle Preise.

Sportlich erlebt Marc Márquez eigenen Aussagen zufolge gerade den schwierigsten Moment seiner Karriere. «Marc braucht eure Unterstützung» lautet deshalb der Aufruf an seine Fans im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte und ganz besonders den Heim-GP in Montmeló.

Bei Catalunya-GP von 1. bis 3. September wird Márquez nicht nur zum Camping-Gastgeber, für seine Fan-Community «We are 93» gibt es auch wieder eine besondere Tribüne samt exklusiver Chill-out-Area: Bars, Merchandising-Stände und DJ sorgen dafür, dass die Márquez-Anhängern für das Rennwochenende bestens versorgt sind.

«Wir wollen das Erlebnis von Marcs Fans an der Rennstrecke verbessern. Wir haben dieses neue Format in Jerez eingeweiht und es war ein Erfolg war. Neben all den Unterhaltungsmöglichkeiten werden das Wochenende über Produkte im Wert von mehr als 2000 Euro verlost, darunter Helme, Motorradjacken, Stiefel», ergänzte Jaime «Jimmy» Martínez, Márquez-Manager und CEO von Vertical.



Vertical ist übrigens eine Management-Agentur, die Martínez im Vorjahr gemeinsam mit Marc und Alex Márquez gegründet hat.

Positioniert ist die Tribüne bei Kurve 12 des Circuit de Barcelona-Catalunya. Mit jedem Ticket für drei Tage (zu 145 Euro online erhältlich) für die «We are 93»-Tribüne gibt es ein Merchandising-Paket mit Kappe und Flagge.

Der MotoGP-Kalender 2023:

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert