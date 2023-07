Koji Watanabe (HRC): Marc Márquez entscheidet

Koji Watanabe, der Präsident der Honda Racing Corporation, nahm zu den Transfergerüchten um Marc Márquez Stellung und äußerte sich zur weiteren Herangehensweise des japanischen Herstellers.

Marc Márquez selbst sprach nach den Startverzichts auf dem Sachsenring und in Assen vom schwierigsten Moment seiner Karriere: Der achtfache Weltmeister holte 2023 noch keinen WM-Punkt in einem GP-Rennen über die volle Distanz, er liegt in der Tabelle nur auf Rang 19 und stürzte zuletzt allein auf dem Sachsenring fünf Mal innerhalb von rund 40 Stunden.

Angesichts dieser Tiefschläge wird natürlich darüber spekuliert, ob Marc Márquez und HRC noch eine gemeinsame Zukunft haben. Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig verwies zwar auf den bis Ende 2024 gültigen Vertrag, räumt am Rande des Assen-GP aber auch ein: «Jeder Mensch kann in seinem Leben tun, was er will. Und Honda ist keine Firma, die Mitarbeiter zum Bleiben zwingt, wenn sie bei Honda nicht happy sind.»

Nun äußerte sich auch HRC-Präsident Koji Watanabe höchstpersönlich zu diesem Thema. In einem Interview mit den japanischen Kollegen von Motorsport.com hielt er mit Blick auf Marc Márquez fest: «Natürlich möchten wir ihn halten, aber er ist derjenige, der die endgültige Entscheidung trifft. Wenn er sich entscheidet zu gehen, werden wir ihn nicht aufhalten.»

Watanabe, der in Mugello eine Aussprache mit dem sechsfachen MotoGP-Champion hatte, ergänzte dazu: «Ich glaube, dass wir ihm die ‚Dinge‘ klar zeigen müssen, damit er bleibt. Es ist nicht Hondas Art, ihm einfach zu sagen: ‚Bitte bleib.‘»

Konkret geht es dem Präsidenten der Honda Racing Corporation darum, den 30-jährigen Spanier mit Fortschritten zu überzeugen. Der Fokus werde dabei allerdings nicht auf der zweiten Saisonhälfte, sondern auf dem Motorrad für 2024 liegen. Außerdem kündigte Watanabe an, dass durch die Zusammenarbeit mit der hauseigenen Automobilsparte in der Entwicklung Synergien genutzt werden sollen.

«Wir müssen das Chassis, die Aerodynamik und den Motor verbessern», ist sich Watanabe bewusst. «Ich behaupte nicht, dass die Vier-Rad-Technologie besser sei, aber durch die Zusammenarbeit sollten wir dazu in der Lage sein, eine andere Perspektive einzunehmen. Wir wollen so schnell wie möglich zu unseren Konkurrenten aufschließen.»

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.