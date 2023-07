Marc Márquez: Was kann der Rekordjäger noch erzielen?

Sportlich gesehen waren die letzten drei Jahre die härtesten in der Karriere von Marc Márquez. Doch auch wenn der Repsol-Honda-Star seit 651 Tagen sieglos ist, kann er in diesem Jahr noch einige Meilensteine erreichen.

Bis zum Jerez-GP 2020 legte Marc Márquez eine beispiellose MotoGP-Karriere hin. Als zweifacher Weltmeister (2010 in der 125-ccm-Klasse, 2012 in der Moto2) stieg der 30-jährige Spanier 2013 im Repsol Honda Team in die Königsklasse auf und sicherte sich mit sechs Siegen auf Anhieb seinen ersten MotoGP-Titel.

Es folgte seine wohl erfolgreichste Saison, denn 2014 gewann Márquez die ersten zehn Grand Prix in Folge und krönte sich bereits vier Rennen vor Schluss zum Weltmeister. Nachdem er das Jahr 2015 als WM-Dritter abschloss, feierte der Spanier in den darauffolgenden Jahren vier weitere WM-Titel.

Erst seine Oberarmverletzung beim Saisonauftakt 2020 in Jerez stoppte die Dominanz des achtfachen Weltmeisters. Was folgte, waren drei qualvolle Jahre, die von Schmerzen, Reha und Niederlagen geprägt waren. Seit Jerez 2020 fanden 60 Grand-Prix-Rennen statt. Doch Márquez nahm nur an der Hälfte teil und beendete 20 der 30 Rennen. Dennoch schaffte es der Honda-Star fünf Mal aufs Podest, darunter drei Siege in Deutschland, Austin und Misano 2021. Außerdem gelang ihm in Portimão 2023 der Sprung auf das Sprint-Podest.

Insgesamt verzeichnete Márquez über alle Klassen hinweg bislang 85 Grand-Prix-Siege und liegt damit nur fünf Siege hinter MotoGP-Legende Angel Nieto. Mit sechs weiteren Siegen wäre der Honda-Pilot somit nicht nur der dritterfolgreichste Fahrer der Geschichte, sondern auch der Spanier mit den meisten GP-Siegen.

59 GP-Siege in der Königsklasse bedeuten für Márquez aktuell Rang 3 in der Siegeswertung. Auf Platz 2 liegt mit 68 Siegen Giacomo Agostini, während Valentino Rossi im Laufe seiner Karriere in der Königklasse 89 Mal gewann.

Nach seinem ersten MotoGP-Sieg am 21. April 2013 in Austin könnte der Spanier mit einem weiteren Sieg der neunte Fahrer in der Geschichte werden, der in der Königklasse über mindestens zehn Jahre hinweg siegreich war. Außerdem würde er damit seine längste sieglose Serie beenden, die von seinem letzten Sieg in Misano 2021 bis zum Rennsonntag des Silverstone-GP 651 Tage betragen wird.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.