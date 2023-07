Spielberg-GP: Umfangreiches Programm für MotoGP-Fans

Der Countdown läuft, in vier Wochen steigt beim CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 die große MotoGP-Party auf und rund um den Red Bull Ring. Tickets sind noch online verfügbar.

Wenn die besten Motorrad-Rennfahrer der Welt von 18. bis 20. August einmal mehr am Spielberg demonstrieren, wozu sie in der Lage sind, kommt erstmals auch auf dem Red Bull Ring das neue MotoGP-Sprintformat zum Einsatz. Neben doppelter Renn-Action jagt ein Höhepunkt den nächsten – Unterhaltung pur in der «MotoGP Bike City», FMX-Shows und Autogramm-Sessions garantieren ein wahres Bikerfest.

Nach den Freitagstrainings ist der Samstag vollgepackt mit den Qualifyings und dem MotoGP-Sprint über die halbe GP-Distanz, wobei die besten neun Fahrer WM-Punkte absahnen. Am Sonntag geht wie gewohnt das Highlight des Rennwochenendes mit dem Grand Prix von Österreich über die Bühne.

Übrigens: Nach der Premiere im Vorjahr kommt auch 2023 wieder die Münzer-Schikane im Bereich der zweiten Kurve zum Einsatz und verlängert den Red Bull Ring mit zwei 90-Grad-Turns um 30 Meter auf insgesamt 4,348 Kilometer.

Die ultimative Erfahrung für KTM-Fans

Die MotoGP am Spielberg hat für alle Motorsport-Enthusiasten und für Fans von Bikes «am Boden und in der Luft» wieder viel zu bieten. Während FMX-Rider im Rahmenprogramm begeistern, kämpfen auf dem Rennasphalt des Red Bull Ring die Gladiatoren der Schräglagen auf ihren Zweirad-Raketen um jeden Meter und kratzen dabei an den Grenzen physikalischer Gesetze. Brad Binder und Jack Miller geben alles, um mit Red Bull KTM Factory Racing den dritten MotoGP-Heimsieg der österreichischen Motorrad-Schmiede zu feiern.

Eine stattliche KTM-Fangemeinde wird den rot-weiß-roten Rennstall bei seinem Saison-Highlight auf dem Red Bull Ring ordentlich pushen. Für die Anhänger der Österreicher wurde wieder ein besonderes Paket mit Zutritt auf die KTM-Tribüne im Infield der Rennstrecke, einem KTM Fan Package und einem exklusiven Motorradparkplatz geschnürt.

Erhältlich ist diese «Ultimate Orange MotoGP Experience» bei österreichischen KTM-Händlern und im KTM Motohall Shop in Mattighofen oder online beim offiziellen GP-Ticketshop-Partner.

«MotoGP Bike City» als Side-Event-Hochburg

In der MotoGP Bike City haben die Helden der Lüfte auf zwei Rädern das Sagen: FMX-Rider katapultieren sich über meterhohe Rampen und zaubern spektakuläre Stunts in den Himmel. Außerdem ist im Bereich hinter der Niki Lauda-Kurve mit Live-Acts – wie der Austro-Band Folkshilfe oder WE SALUTE YOU – World’s biggest Tribute to AC/DC – für jede Menge Stimmung gesorgt.

Autogramme und Selfies können sich Fans beim «Meet the Riders» sowie beim Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring sichern. Für ein zusätzliches Highlight sorgen am Rennsonntag traditionell die Flying Bulls mit einem Air Display über dem steirischen Murtal.

Mit einem Wochenendticket sind Fans rundum versorgt. Tickets und alle weiteren Informationen sind unter www.redbullring.com verfügbar. Auf einigen Tribünen gibt es noch Plätze zu ergattern. Der Online-Vorverkauf läuft bis in der Woche vor dem Event.

Und nicht vergessen: Auf SPEEDWEEK.com haben Sie noch bis 1. August die Chance, 10 x 2 Tribünenkarten für den Österreich-GP zu gewinnen!