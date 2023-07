Miguel Oliveira (Aprilia) kehrt Österreich den Rücken

RNF-Aprilia-MotoGP-Ass Miguel Oliveira hat die Sommerpause in der MotoGP-WM zum Umzug nach Italien genutzt und erklärt die Motive für den Wohnsitzwechsel.

Die MotoGP-WM nimmt von 4. bis 6. August mit dem Britischen Grand Prix in Silverstone wieder Fahrt auf. Miguel Oliveira hat in der Sommerpause einiges zu tun. Der 28-jährige Portugiese aus dem Kundenteam aus dem Crypto DATA RNF-Aprilia-Team hat seiner österreichischen Wahlheimat Wien den Rücken gekehrt.

In der Nähe des Praters in Wien hat Oliveira zu Beginn seine MotoGP-Laufbahn bei KTM eine Wohnung gekauft. Günstige Flugverbindungen in die Heimat, die Nähe zu seinem Arbeitgeber KTM und Sponsor Red Bull, der ausgezeichnete Lebensstandard in Österreich sowie tadellose Rennradwege entlang der Donau waren Gründe für die Wahl des Wohnsitzes.

Gemeinsam mit seiner Gattin Andreia und der kleinen Tochter hat die Oliveira-Familie immer wieder in Wien im vornehmen 3. Bezirk Wien Landstraße Station gemacht, oft auch in Zusammenhang mit den Grand Prix in Spielberg und Brünn. Oliveira, daheim in Portugal einer der prominentesten Sportler des Landes, gefiel es auch, in Österreich überall unerkannt ein- und ausgehen zu können. Von Wien aus wurden auch Ausflüge in die Berge unternommen.

Auch Deutschkurse wurden belegt, aber nach dem Wechsel zu Aprilia hat Oliveira jetzt auch seinen Zweitwohnsitz verlegt – nach Italien. «Meine Frau hat sich in Wien nie richtig wohl gefühlt. Auch die Sprachbarriere war enorm, Deutsch ist natürlich eine schwierige Sprache», skizziert der fünffache MotoGP-Sieger, der die Moto3-WM 2015 (hinter Danny Kent) und die Moto2-WM 2018 (hinter Pecco Bagnaia) als Gesamtzweiter beendet hat.

Auch Oliveira selbst fühlte sich im täglichen Leben in Wien nicht immer wohl, wenn er zum Beispiel Brötchen holen war. «Ich hatte oft Teamklamotten an, vielleicht lag es daran», meint er etwas ratlos.

Jetzt hat die junge Familie Oliveira ihre Zelte in Italien aufgeschlagen. Oliveira sagt zum Umzug in den Süden: «Meine Frau hat darauf bestanden – und daher habe ich auch nachgegeben.»

Zwischendurch hat Oliveira in der MotoGP-Sommerpause auch bei Dreharbeiten für seinen persönlichen Sponsor BP Portugal auf einer Raststätte mitgewirkt.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.