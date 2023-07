Kontrastprogramm für Alex Rins und Luca Marini

Aleix Espargaró übt sich an Jorge Navarro als Tätowierer

Luca Marini gab seiner Marta am Freitag das Ja-Wort

Während andere MotoGP-Fahrer die Sommerpause am Strand verbringen, haben Alex Rins (Honda) und Luca Marini (Ducati), die freie Zeit genutzt, um bei zwei kontrastreichen Hochzeiten ihrer Verlobten das Ja-Wort zu geben.

Kurz bevor die MotoGP-Saison 2023 in die zweite Saisonhälfte startet, haben am Wochenende gleich zwei Fahrer die freien Tage für die Eheschließung genutzt. Doch zelebrierten LCR-Honda-Neuling Alex Rins und Mooney-VR46-Fahrer Luca Marini ihre Ehe mit zwei äußerst kontrastreichen Trauungen.

Alex Rins entschied sich dazu, seine Verlobte Alexandra Perez am Samstag in entspannter Pool-Atmosphäre auf Ibiza zu heiraten. Dabei war der 27-jährige Spanier größtenteils im Rollstuhl oder auf Krücken unterwegs, da er sich weiterhin von seinem Schien- und Wadenbeinbruch erholt, den er sich beim Sprint in Mugello zugezogen hatte. Lediglich für den Hochzeitstanz schwang Rins zumindest eines der beiden Tanzbeine. Nach der Geburt ihres Sohnes Lucas im Jahr 2021 beginnt für das spanische Paar nun der nächste große Lebensabschnitt.

Auf der Hochzeit tummelten sich zahlreiche MotoGP-Stars und Freunde des Paares. Darunter waren neben Moto2-Pilot Albert Arenas und Ex-WM-Fahrer Dakota Mamola auch Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin mit Freundin Maria sowie Aleix Espargaró mit Frau Laura vertreten. Weitere Gäste waren Supersport-WM-Pilot Jorge Navarro und seine Frau Michelle Neukirchen. Der Spanier und die Deutsche hatten sich genau ein Jahr zuvor, am 22.Juli 2022, das Ja-Wort gegeben.

Für Unterhaltung sorgte am Abend eine Tattoo-Maschine, bei der sich die Fahrer unter die Nadel legten. So verpasste Espargaró seinem Landsmann Navarro eine Erinnerung für die Ewigkeit. Und auch der Bräutigam sowie Jorge Martin erhielten eine Tätowierung.

Einen Tag vor der spanischen Fete vermählten sich Luca Marini und seine Frau Marta Vincenzo in dessen Heimatstadt Tavullia. Vor einer traumhaften Kulisse mit festlicher Dekoration gaben sich die beiden im Rahmen einer kirchlichen Trauung das Ja-Wort. Dabei wurde an Prunk und Glitzer nicht gespart. Inzwischen verbringt das Ehepaar die letzten freien Tage auf der italienische Insel Capri. Die eigentlichen Flitterwochen wird Marini mit seiner Marta jedoch erst im Winter auf Bora Bora verbringen.