BMW XM Label Red für den besten MotoGP-Qualifier 2023 26.07.2023 - 14:24 Von Sarah Göpfert

© motogp.com Der neue BMW XM Label Red

Im 25. Jahr des BMW M als «Official Car of MotoGP» ehrt der BMW M Award den Fahrer, der über die gesamte Saison in den MotoGP-Qualifyings am besten abschneidet. Dem Sieger winkt ein exklusiver BMW XM Label Red.