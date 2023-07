Grünes Licht: Pol Espargaró fit für Silverstone

Pol Espargaró (GASGAS Factory Racing Tech3 Team) bestätigte vier Monate nach seinem schweren Unfall beim Saisonauftakt in Portimão, dass er in Silverstone sein Comeback in der MotoGP-WM geben wird.

Pol Espargaró verletzte sich bereits am ersten Trainingstag der laufenden Saison in Portimão bei seinem FP2-Abflug schwer: Er erlitt eine Lungenquetschung, Rippen- und Wirbelverletzungen und brach sich den Kiefer an zwei Stellen. Insgesamt acht Frakturen wurden diagnostiziert. Er konnte einen Monat lang nur flüssige Nahrung zu sich nehmen und wog deshalb zwischenzeitlich nur noch 59 Kilogramm.

Seine für Juni angestrebte MotoGP-Rückkehr musste der Moto2-Weltmeister von 2013 bekanntlich bis nach der Sommerpause aufschieben, weil ein Rückenwirbel noch nicht zu 100 Prozent verheilten war.

In Assen war der 32-jährige Spanier deshalb Ende Juni nur als Gast im MotoGP-Paddock, beim «Goodwood Festival of Speed» schwang er sich dann vor zwei Wochen immerhin für Show-Zwecke erstmals wieder auf seine RC16 des GASGAS Factory Racing Tech 3 Teams. Nächste Woche gibt er dann beim Britischen Grand Prix von 4. bis 6. August sein richtiges Comeback.

«In Silverstone werde ich 100-prozentig dabei sein», war Pol schon vor einer Woche überzeugt. Am heutigen Donnerstag bestätigte er dann auf seinen Social-Media-Kanälen, dass er auch die ärztliche Freigabe erhalten hat: «Ich bin ‚fit to race‘ für den Silverstone-GP und kann es kaum erwarten, auf meine GASGAS zu springen und es zu rocken!»

Gleichzeitig weiß Espargaró, dass mehr als vier Monate abseits des Renngeschehens nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind. «Ich werde ein bisschen Zeit brauchen, um wieder auf den Speed zu kommen, aber ich werde alles geben», kündigte der Katalane an.

«Vielen Dank an GASGAS, Tech3, AGV und Dainese für die Geduld und die liebevolle Unterstützung, ich werde es zurückgeben. Ein Dank auch an alle Ärzte, die mir in den vergangenen vier Monaten geholfen haben, und an euch – ihr habt mich bei diesem harten Prozess ermutigt und unterstützt», richtete Pol sich abschließend auch direkt an seine Fans.