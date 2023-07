Augusto Fernández: «Dani Pedrosa die größte Hilfe»

MotoGP-Rookie Augusto Fernández aus dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team betont, wie wichtig es in seinem ersten Jahr auf der RC16 ist, Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa als Referenz zu haben.

Augusto Fernández bestreitet eine beachtliche Rookie-Saison in der Königsklasse und ist neben Franco Morbidelli der einzige MotoGP-Pilot, der in allen acht bisherigen GP-Rennen Punkte holte. Highlight war Rang 4 beim Tech3-Heim-GP in Le Mans.

Im Interview mit «DAZN» verriet der letztjährige Moto2-Weltmeister nun, was ihm bei der Anpassung an die RC16 besonders geholfen hat – oder besser wer. «Um ehrlich zu sein, am meisten hat es mir geholfen, wenn wir Dani auf der Strecke hatten», verwies der 25-jährige Madrilene auf den Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa, den dreifachen Weltmeister und 54-fachen GP-Sieger (31 Siege in der MotoGP).

Bisher war Pedrosa in der laufenden MotoGP-Saison bei den Tests in Sepang, aber auch in Jerez als Wildcard-Fahrer mit dabei. Beim Spanien-GP überzeugte der 37-Jährige mit den Rängen 6 und 7 im Sprint und über die volle Distanz. Den nächsten Renneinsatz des Edeltesters bestätigte KTM bereits für den Misano-GP von 8. bis 10. September.

«Seine Fahrweise ist sehr fein und anhand der Telemetriedaten versteht man, wie er so schnell ist», erklärte Augusto Fernández. «Wie wir in Jerez gesehen haben, ist er sehr schnell – genauso schnell wie die Werksfahrer oder sogar schneller, aber auf eine Weise, die man besser versteht.»

«Dani fährt konstant, man kann seine Daten leichter lesen. Vielleicht verlierst du eine Sekunde, aber du verstehst warum», verdeutlichte der MotoGP-Neuling. «Bei Binder siehst du vielleicht, dass er in einer Kurve viel schneller ist, aber du verstehst nicht, wie er sie fährt.»

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.