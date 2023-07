Endlich wieder MotoGP: Der Zeitplan für Silverstone

Nach fünf rennfreien Sonntagen ist es in dieser Woche endlich so weit: Von 4. bis 6. August wird die MotoGP-WM mit dem Britischen Grand Prix in Silverstone fortgesetzt. Aufgepasst, der Zeitplan ist ungewohnt!

Am neuen MotoGP-Format wurde nachjustiert, ab dem Britischen Grand Prix entscheidet in der Königsklasse nur noch die 60-minütige Practice-Session am Freitagnachmittag über den direkten Q2-Einzug. Das erste MotoGP-Training am Freitagvormittag dagegen ist ein echtes «Free Practice», in dem Fahrer und Team ab sofort in Ruhe an den Bikes und der Abstimmung arbeiten können.

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollten sich den Zeitplan für Silverstone nicht nur deshalb genau anschauen, denn auch eine Stunde Zeitverschiebung ist zu beachten.

Dazu kommt: Damit das MotoGP-Hauptrennen am Sonntag dennoch wie gewohnt um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt, wird die Startreihenfolge geändert und die Moto2-Klasse bildet mit ihrem Rennen ausnahmsweise den Abschluss.

Übrigens: Nach 23 Jahren Pause wird der Grand Prix von Großbritannien seit 2010 wieder jährlich auf der Rennstrecke von Silverstone in der Nähe von Northampton ausgetragen – nur 2018 verhinderten starke Regenfälle die Durchführung der Rennen auf der 5,9 km langen Piste mit den acht Links- und zehn Rechtskurven. Dazu musste der Britische Grand Prix 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

In diesem Jahr neu: Der «Silverstone Wing» wird aktiviert und der MotoGP-Tross übersiedelt zum International Paddock, Start/Ziel wird erstmals seit 2012 wieder auf der «Hamilton Straight» liegen.

Zeitplan Britischer Grand Prix 2023 (MESZ)

Freitag, 4. August:

09.30 – 09.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

10.00 – 10.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

10.50 – 11.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

11.45 – 12.30 Uhr (45 min): MotoGP, Free Practice 1



13.25 – 13.40 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

14.15 – 14.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

15.05 – 15.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

16.00 – 17.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



18.00 – 18.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

18.20 – 18.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2



Samstag, 5. August:

09.40 – 10.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

10.25 – 10.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

11.10 – 11.40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice 2

11.50 – 12.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

12.15 – 12.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



13.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (6 Runden)



13.50 – 14.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

14.15 – 14.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

14.45 – 15.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

15.10 – 15.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)

17.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (6 Runden)



Sonntag, 6. August:

10.45 – 10.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.15 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)

15.30 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)