Márquez: «Weiß nicht, ob mein Manager mit KTM redet»

Silverstone am Freitag: Alex Márquez (73) vor Bruder Marc (93)

Jorge Lorenzo und Alex Rins sind aus den Honda-Verträgen frühzeitig ausgestiegen. Marc Márquez wurde bei KTM mehrmals angeboten. Wird er 2024 für Honda fahren? Der Spanier weicht aus.

Marc Márquez wollte sich am Donnerstag in Silverstone nicht deutlich zu seiner Zukunft äussern. Er hielt nur ausweichend fest, er habe einen Honda-Vertrag für die Saison 2024. Nach dem nicht gerade überragenden Freitag-Trainings bohrte SPEEDWEEK.com nach und fragte den Repsol-Honda-Star, ob das auch bedeutet, dass er in der kommenden Saison wieder für Honda fahren werde.

«Meine Absicht ist es, ja. Wir arbeiten bereits für die Zukunft. Am Montag nach dem Misano-GP im September werde ich das 2024-Motorrad ausprobieren. Dann werden wir klarer sehen, wo wir stehen. Das Gute ist, wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit Honda. Wir trachten immer danach, das Beste für das Projekt zu machen. Und das Beste ist im Augenblick, die Basis zu finden, wie wir es heute gemacht haben, und neue Teile zu probieren. Vielleicht testen wir das neue Aero-Paket, das heute bei Nakagami zu sehen war, in Österreich. Wir werden sehen, wann die Japaner das entscheiden.»

Aber Stefan Pierer, der Vorstandsvorsitzende der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com im Juli, Marc Márquez sei in den letzten Monaten oft bei KTM angeboten worden. Marc schmunzelt. Dann meint er ausweichend: «Hm, ich habe nicht mit ihm geredet.»

Aber offenbar Marcs Manager Jimmy Martinez? «Wenn mein Manager Gespräche geführt hat, weiß ich es nicht. Ich habe diese Information nicht», beteuert der sechsfache MotoGP-Weltmeister.

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márqez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939

Ergebnisse FP1, Silverstone, (4. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. Marc Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502