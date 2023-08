Luca Marini: «Der Start macht mir jetzt schon Sorgen»

Ducati-Fahrer Luca Marini bewertet seinen ersten Trainingstag in Silverstone positiv. Trotzdem hat er Sorgen – vor allem bezüglich der Reifentemperaturen, aber auch wegen der Rennstarts.

Luca Marini (25) wusste haargenau, warum er im Verlauf des Zeittrainings am Freitagnachmittag von seiner VR46-Mooney-Ducati purzelte. «Bei diesen kalten Bedingungen kriegen wir die Reifen kaum auf Temperatur. Man muss höllisch aufpassen, selbst bei einer simplen Cool-Down-Runde. Ist man nicht permanent extrem fokussiert, läuft man Gefahr auszurutschen.»

«Abgesehen davon hatte ich aber ein gutes Gefühl auf dem Bike. Wir haben zwischen dem ersten und dem zweiten Training einiges an der Abstimmung geändert. Das ging in eine gute Richtung, war aber noch nicht konsequent genug. Da müssen wir am Samstag nochmals eine Schippe drauflegen, um eine gute Zeit zu erreichen», ergänzte Marini.

Für den 134-fachen GP-Teilnehmer und Moto2-Vizeweltmeister von 2020 liegt die Tücke des 5,9 km langen Silverstone Circuit aber bei der meteorologischen Ausgangslage. «Wir sind am Freitag mit dem Medium-Vorderreifen gefahren. Und ehrlich gesagt, das war wirklich ein Herumgeeiere auf der Piste.»

Sorgen macht sich der sechsfache GP-Sieger (alle in der Moto2) aber auch im Hinblick auf die Starts in Sprint und Rennen. «Die erste, schnelle Kurve kommt sehr rasch. Wenn man das Start-Device voll nutzt, müsste man für diese Rechtskurve bremsen. Nur ist diese Kurve keine zum Bremsen. Ich sehe da Probleme auf uns zukommen, wenn die vorderen Fahrer dann bremsen und die hinteren dank längerer Wegstrecke voll durchfahren können.»

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márquez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939

Ergebnisse FP1, Silverstone, (4. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. Marc Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502