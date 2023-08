Silverstone, Freitag: Aleix Espargaró überlegen vorne

Begann in Silverstone stark: Aleix Espargaró

Erstmals entschied in Silverstone nur die «Practice»-Session am Freitagnachmittag über den direkten Q2-Einzug: Die Bestzeit fuhr Aprilia-Ass Aleix Espargaró. Fabio Quartararo und Marc Márquez verpassten die Top-10.

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales stürzte in der 60-minütigen Nachmittags-Session schon früh in Kurve 16. Fabio Quartararo hatte zwei heftige Schreckmomente, blieb aber auf seiner Yamaha M1 sitzen. Red Bull-KTM-Ass Brad Binder begann deutlich besser und blieb in 1:59,889 min als Erster des Tages unter 2:00 min.

Zur Halbzeit setzten sich sich dann der WM-Dritte Marco Bezzecchi, schon am Vormittag Schnellster, und Viñales mit frischen Soft-Hinterreifen vor Binder. Bezzecchis Mooney-VR46-Teamkollege Luca Marini dagegen flog auf Kurs einer persönlichen Bestzeit im vierten Sektor ab. Seine GP22 überschlug sich im Kiesbett, er aber blieb unverletzt.

20 Minuten vor Schluss ging Aleix Espargaró auf der Aprilia RS-GP auf Zeitenjagd und übernahm in 1:59,694 min die Führung. Mit Anbrechen der finalen 15 Minuten begann dann aber noch eine vorgezogene Qualifying-Session, als nach und nach alle Fahrer ihren Angriff auf den direkten Q2-Einzug starteten.

Jack Miller und Brad Binder sorgten kurzzeitig für eine Red Bull-KTM-Doppelführung. Dann setzte sich Aprilia-Werksfahrer Viñales in 1:59,218 min an die Spitze, der seinerseits von «Bez» verdrängt wurde. Der zweifache Saisonsieger legte eine 1:59,018 min vor.

Als noch acht Minuten auf der Uhr standen, lag WM-Leader Pecco Bagnaia nach zwei abgebrochenen schnellen Runden noch außerhalb der angestrebten Top-10-Plätze. Das änderte der letztjährige Silverstone-Sieger aber im nächsten Versuch und blieb in 1:58,973 min als Erster unter der 1:59er-Marke.

Für die Tagesbestzeit sollte das aber nicht reichen, denn Martin, Binder, Viñales und Zarco reihten sich allesamt vor dem Weltmeister ein. Bezzecchi dagegen flog wegen eines zu kühlen Reifens in Kurve 7 per Highsider heftig ab und wirkte zunächst angeschlagen, rappelte sich danach aber wieder auf und hielt sich dank seiner zuvor fixierten Rundenzeit auch in den Top-10.

Im Finish knallte dann Aleix Espargaró noch eine überlegene Bestzeit hin: Mit seiner 1:58,183 min hängte der Aprilia-Kapitän seinen zweitplatzierten Kumpel Jorge Martin auf der Pramac-Ducati um ganze 0,671 sec ab!

Marc Márquez räumte schon am Donnerstag ein, dass er noch Probleme mit seinem rechten Knöchel habe, und schwang sich am Freitag auch nur mühsam auf seine RC213V, im Gegensatz zur LCR-Honda von Takaaki Nakagami übrigens ohne neues Aero-Paket. Der achtfache Weltmeister musste sich mit Rang 13 abfinden. Damit verpasste er genauso wie Yamaha-Star Fabio Quartararo den direkten Q2-Einzug.

Ihr Ticket für die entscheidende zweite Qualifying-Session sicherten sich dagegen auch schon Miller, Marini und Alex Márquez.

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márquez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939

Ergebnisse FP1, Silverstone, (4. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. Marc Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502