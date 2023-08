Johann Zarco (4./Ducati): Honda-Interesse freut mich

Sprint in Silverstone: Johann Zarco ließ Aleix Espargaró hinter sich

Obwohl Johann Zarco im Sprint eine beeindruckende Aufholjagd hinlegte, ist die Frage, welches Bike er 2024 fahren wird, von beinahe grösserem Interesse. Zu den Superbikes wechseln will er auf keinen Fall.

«Ich weiß, dass viele Leute über mich sagen, der gewinnt ja nichts», kommentiert Johann Zarco (33) etwas bitter die aktuellen Gerüchte, dass er seinen Platz bei Pramac und damit eine Werks-Ducati in der kommenden Saison verlieren würde. «Aber ich bin ein harter Soldat und ich werde um den Platz in meinem aktuellen Team kämpfen. Ich weiss, ich brauche jetzt gute Resultate.»

Mit einem guten Ergebnis konnte der Moto2-Weltmeister von 2015 und 2016 auf dem Silverstone Circuit beim Sprint mit dem vierten Rang durchaus aufwarten. «Nach dem Start war ich in den ersten Kurven sehr vorsichtig. Ich wollte weder einen anderen Fahrer abräumen noch crashen. Nachdem ich auf den elften Platz zurückgefallen war, begann ich die Aufholjagd. Ich hatte meine Reifen vermutlich mehr geschont als andere, doch das Podium war dann ausser Reichweite.»

Johann Zarco haderte etwas mit seinem Resultat. «Zuerst war ich sehr enttäuscht. Unterdessen weiss ich, dass es ein ordentliches Rennen war. Ich habe mich aber trotzdem nicht so wohl gefühlt, wie normal bei Regen. Meine GP23 wäre bei wirklich nassen Verhältnissen gut gewesen. Für diese gemischten Bedingungen hat es nicht gepasst.»

Zum Thema Zukunft hat der Südfranzose die klare Absicht, «dass ich bei Pramac bleiben kann. Die Ducati ist das beste Bike. Klar ist es unangenehm noch keinen Vertrag für 2024 zu haben.» Nachdem Zarco aktuell vermehrt mit dem LCR-Honda in Verbindung gebracht wird, gibt Zarco zu, dass ihn das Interesse der Japaner freue.

«Honda ist Honda. Ich würde mir schon zutrauen ein Fahrer zu sein, der Honda helfen kann. Ich hatte ein solches Ziel schon beim Wechsel zu KTM. Doch da haben einfach die Resultate nicht gestimmt», so Zarco zu seinen Plänen. «Ein Wechsel zu Honda wäre sicher nicht verrückt. Doch aktuell setze ich alles daran, bei Pramac zu bleiben und zusammen mit Jorge Martin unsere Führung in der Team-WM zu verteidigen.»

Ein Wechsel in die Superbike-WM kommt für den 16-fachen GP-Sieger nicht in Frage. «Absurd. Ich bin in der MotoGP konkurrenzfähig und werde hier bleiben.»

Bisher hat Zarco in der «premier class» 19 Podestplätze erobert, aber noch keinen Sieg.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 17 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Bezzecchi 167. 3. Martin 163. 4. Zarco 115. 5. Binder 115. 6. Marini 98. 7. Aleix Espargaró 82. 8. Miller 82. 9. Alex Márquez 75. 10. Quartararo 64. 11. Viñales 63. 12. Morbidelli 57. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 44. 15. Di Giannantonio 34. 16. Nakagami 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 27. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 297 Punkte. 2. KTM 156. 3. Aprilia 128. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 278 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 265. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 197. 5. Aprilia Racing 145. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 109. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 53. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.