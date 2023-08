Bikers Festival Spa-Francorchamps: Tödlicher Unfall

Einen Toten und vier Verletzte forderte heute ein Unfall während des Bikers Festivals auf der Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps.

Das Bikers Festival in Spa-Francorchamps wurde am Sonntagnachmittag von einem schrecklichen Unfall überschattet. Bei dem Unfall, der sich in der Startaufstellung der GP-Parade ereignete, wurde ein 84-jähriger deutscher Teilnehmer getötet und vier weitere Biker verletzt, meldete die belgische Website hln.be am Abend.

Die Rennstrecke von Spa-Franchorchamps war in den vergangenen Tagen Schauplatz der ersten Ausgabe des Bikers Festival Francorchamps. Viele große und bekannte Namen aus dem Rennsport waren bei dieser gut besuchten Veranstaltung zugegen. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die GP-Parade mit Teilnehmern wie Giacomo Agostini, Didier de Radiguès, Wayne Gardner, Barry Baltus und Michael Dunlop.

Genau während dieser GP-Parade kam es am Sonntagnachmittag zwischen La Source und der Radillon-Kurve zu einem schrecklichen Zwischenfall. Als die Gruppe dort stand, preschte ein Motorradfahrer von hinten in die Gruppe. Ersten Berichten zufolge hatte der Fahrer kaum oder gar nicht gebremst. Die Wucht des Aufpralls war enorm.

Der 84-jährige Motorradfahrer aus Deutschland überlebte den Unfall nicht. Möglicherweise wurde ihm auf dem Motorrad ein gesundheitliches Problem zum Verhängnis. Neben dem getöteten Motorradfahrer wurden vier weitere Teilnehmer verletzt. Wie schwer diese Verletzungen sind, wurde von den Behörden bisher nicht bekannt gegeben.

Obwohl keine Namen der Verletzten bekannt gegeben wurden, war keiner der genannten berühmten Fahrer in den Vorfall verwickelt. denn sie befanden sich alle im vorderen Teil des Startfeldes, während sich der Unfall in den letzten Startreihen ereignete.

Der 84-jährige verstorbene Deutsche nahm zum 19. Mal an der Veranstaltung teil, die früher als Bikers Classic bekannt war.