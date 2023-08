Aleix Espargaró (7.): «Niemand ist besser als Pol»

Aleix Espargaró traf beim MotoGP-Sprint in Österreich die falsche Reifenwahl

Aleix Espargaró hatte im MotoGP-Sprint in Spielberg Schwierigkeiten, seine Aprilia zu zähmen und kam hinter Bruder Pol als Siebter ins Ziel. Dessen Leistung lobte Aleix im Nachgang in höchsten Tönen.

Aleix Espargaró gestand schon am Freitag des Österreich-GP, dass die Piste in der Steiermark nicht zu seinen Lieblingsstrecken zählt. Platz 11 im Qualifying bestätigte seinen Missmut und auch im MotoGP-Sprint lief für den 34-Jährigen nicht viel zusammen.

«Den ersten Fehler habe ich schon in der Startaufstellung gemacht», seufzte Espargaró enttäuscht und erklärte: «Statt des weichen Hinterreifens habe ich die Medium-Variante gewählt. Dadurch hatte ich keinen Grip am Hinterrad und einen extrem hohen Luftdruck im Vorderreifen. Es war also ein komplett anderes Bike, selbst auf der Geraden hat das Vorderrad blockiert.» Kurzum: «Wir sind bei diesen Temperaturen auf dieser Strecke einfach nicht gut.»

Espargaró überquerte den Zielstrich 11,960 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) als Siebter und musste sich dabei seinem Bruder Pol Espargaró geschlagen geben, der seinen erst zweiten MotoGP-Sprint als Sechster beendete. «Ich bin stolz auf ihn. Er hatte einen guten Start und seine Pace war auch nicht schlecht», lobte Aleix seinen jüngeren Bruder und schilderte: «Ich hätte schneller fahren können, aber ich habe keinen Weg an ihm vorbeigefunden. Pol ist ein echter Spätbremser und bei der Beschleunigung ist die KTM deutlich besser als die Aprilia.»

Zur Situation beim GASGAS Factory Racing Team, bei dem mit Augusto Fernández, Pol Espargaró und Moto2-Ass Pedro Acosta drei Fahrer für nur zwei Plätze in Frage kommen, positionierte sich der Silverstone-Sieger klar: «Für mich ist die Sache eindeutig. Pol hat einen Vertrag. Ich respektiere die anderen KTM-Fahrer, aber für mich ist Pol der beste von ihnen. Keiner von ihnen ist besser als Pol. Wenn KTM also nach dem besten Fahrer sucht, sollten sie ihn nehmen.»

Mit Platz 6 setzte Pol nach seiner langen Verletzungspause ein Ausrufezeichen. Aleix ist daher der Überzeugung: «Was mich wütend ist, dass viele Leute im Paddock davon ausgehen, dass man bei einer derart schlimmen Verletzung direkt seinen Rücktritt ankündigt. Wir müssen in diesem Sport einfach geduldiger werden.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen:

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.